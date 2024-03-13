Стало известно, где орудовал челябинский маньяк Ческидов

Челябинский маньяк Ческидов похищал девушек с автовокзала

14 марта 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Обеих своих жертв Владимир Ческидов похитил с автовокзала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Житель поселка Смолино (Челябинская область) Владимир Ческидов, прозванный в народе «Смолинский маньяк», похитил обеих своих жертв с автовокзала «Синегорье». Об этом URA.RU рассказала источник в силовых структурах. «Обеих девушек Ческидов похитил с автовокзала „Синегорье“. Первую девушку он заманил к себе, примерно, в 2008 году, вторую — в 2009 году. Обеих он силой удерживал у себя дома», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, после вскрывшихся обстоятельств в отношении Ческидова возбуждено еще одно уголовное дело по факту похищения человека. Также ему добавили статью о насильственных действиях сексуального характера. Согласно сайту СКР по Челябинской области, первую жертву Ческидова, предположительно, звали Оксана. Ее скелетированные останки были найдены на заднем дворе дома маньяка. По данным следствия, Ческидов убил ее в период с 2010 по 2011 годы. Маньяк был задержан в конце июля прошлого года. На него дала показания женщина, пояснившая, что он на протяжении 14 лет удерживал ее в плену. На мужчину завели уголовные дела по факту похищения человека и изнасилования. А после того, как оперативник нашли останки первой жертвы Ческидова, в деле еще появилась статья об убийстве. На допросе Ческидов признался в похищении человека и убийстве. Однако полностью отверг обвинения в изнасиловании. По его словам, интимная близость с похищенной была по обоюдному согласию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель поселка Смолино (Челябинская область) Владимир Ческидов, прозванный в народе «Смолинский маньяк», похитил обеих своих жертв с автовокзала «Синегорье». Об этом URA.RU рассказала источник в силовых структурах. «Обеих девушек Ческидов похитил с автовокзала „Синегорье“. Первую девушку он заманил к себе, примерно, в 2008 году, вторую — в 2009 году. Обеих он силой удерживал у себя дома», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, после вскрывшихся обстоятельств в отношении Ческидова возбуждено еще одно уголовное дело по факту похищения человека. Также ему добавили статью о насильственных действиях сексуального характера. Согласно сайту СКР по Челябинской области, первую жертву Ческидова, предположительно, звали Оксана. Ее скелетированные останки были найдены на заднем дворе дома маньяка. По данным следствия, Ческидов убил ее в период с 2010 по 2011 годы. Маньяк был задержан в конце июля прошлого года. На него дала показания женщина, пояснившая, что он на протяжении 14 лет удерживал ее в плену. На мужчину завели уголовные дела по факту похищения человека и изнасилования. А после того, как оперативник нашли останки первой жертвы Ческидова, в деле еще появилась статья об убийстве. На допросе Ческидов признался в похищении человека и убийстве. Однако полностью отверг обвинения в изнасиловании. По его словам, интимная близость с похищенной была по обоюдному согласию.