Часть управкомпаний Кургана не справилась с заданием мэрии убрать горы снега к выборам. Фото, видео

Часть управкомпаний Кургана не справились с указанием мэрии по уборке снега

15 марта 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Проверки по выполнению указаний мэрии относительно гор снега начнутся после 15 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые управляющие компании в Кургане не выполнили задание местных властей по уборке обледенелых гор снега, скопившихся за зиму. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, проверив исполнение указаний департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана. «На 15 марта во дворах остались горы снега. Они со временем превратились в лед. Cложно представить, как теперь их возможно убрать», — передал корреспондент URA.RU. Также, корреспондент зафиксировал на фото и видео три адреса, которые обслуживают две разные компании, не выполнившие задание. Многоквартирными домами по адресам улица Володарского, 50 и улица Гоголя, 37 занимается ООО «УК «Тандем», а третий дом по улице Карла Маркса, 40 обслуживает ООО УК «Чистый квартал». Каждый адрес был зафиксирован на видео дважды — 6 и 15 марта. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана с уточнением относительно того, будут ли применяться в отношении УК административные меры. Оперативно получить комментарий не удалось. Он будет добавлен после получения. Также, корреспондент связался с директором УК «Тандем», чтобы узнать, почему по обслуживаемым адресам снег вывезен не был. От комментария он отказался, повесив трубку. В приемной УК «Чистый квартал» журналисту не смогли дать комментарий, но пообещали передать информацию мастеру. Для того, чтобы получить разъяснение по сложившейся ситуации представитель компании передал номер телефона руководителя. Связаться не удалось — вызов переведен на автоответчик. Ранее URA.RU писало, что курганским департаментом жилищно-коммунального хозяйства был установлен срок для управляющих компаний по уборке снега со дворов до 15 марта. После установленного срока департамент обещал провести проверки. Представитель УК «Тандем» отказался комментировать не вывезенные кучи снега и льда по улице Гоголя, 37 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Снежная куча во дворе дома по улице Карла Маркса, 40 частично стала ледяной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По адресу Володарского, 50 аналогичная снежная гора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые управляющие компании в Кургане не выполнили задание местных властей по уборке обледенелых гор снега, скопившихся за зиму. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, проверив исполнение указаний департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана. «На 15 марта во дворах остались горы снега. Они со временем превратились в лед. Cложно представить, как теперь их возможно убрать», — передал корреспондент URA.RU. Также, корреспондент зафиксировал на фото и видео три адреса, которые обслуживают две разные компании, не выполнившие задание. Многоквартирными домами по адресам улица Володарского, 50 и улица Гоголя, 37 занимается ООО «УК «Тандем», а третий дом по улице Карла Маркса, 40 обслуживает ООО УК «Чистый квартал». Каждый адрес был зафиксирован на видео дважды — 6 и 15 марта. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана с уточнением относительно того, будут ли применяться в отношении УК административные меры. Оперативно получить комментарий не удалось. Он будет добавлен после получения. Также, корреспондент связался с директором УК «Тандем», чтобы узнать, почему по обслуживаемым адресам снег вывезен не был. От комментария он отказался, повесив трубку. В приемной УК «Чистый квартал» журналисту не смогли дать комментарий, но пообещали передать информацию мастеру. Для того, чтобы получить разъяснение по сложившейся ситуации представитель компании передал номер телефона руководителя. Связаться не удалось — вызов переведен на автоответчик. Ранее URA.RU писало, что курганским департаментом жилищно-коммунального хозяйства был установлен срок для управляющих компаний по уборке снега со дворов до 15 марта. После установленного срока департамент обещал провести проверки.