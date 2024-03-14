Врач из Кургана рассказал в суде, как сделал фиктивный диагноз за 300 тысяч рублей. Фото

Курганский медик получил взятку в 300 тысяч за поддельное заключение

15 марта 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Суд заслушал врача, получившего взятку от экс-главы курганского УФНС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший сотрудник Курганской областной больницы рассказал в суде, как получал деньги и делал фиктивный диагноз для экс-главы УФНС Юрия Касьяненко. Врач-уролог Григорий Пономарев выступил свидетелем на суде по делу о взятке в 300 тысяч и фальсификации доказательств. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший в суде при оглашении показаний. «Меня спросил адвокат [Владимир] Чернов, как получить 100-процентный диагноз, который поможет выйти на свободу. Для этого передали дважды по 150 тысяч рублей. Я подменил результаты материала для исследований, на основании чего были получены результаты, ставшие основой для медзаключения Касьяненко», — рассказал в ходе допроса прокурора Пономарев. Он отметил, что часто бывал в СИЗО и проводил обследования в медучреждении ФСИН, в том числе обвиняемого Касьяненко. По данным врача и сведений из обвинительного заключения, анализы у экс-налоговика брали дважды. Первое исследование не подтвердило наличие заболевания в тяжелой степени. «Основания для жалоб у Касьяненко были, но состояние было пограничным. Стадии заболевания, которое не позволяет находиться в заключении, не было выявлено», — сообщил доктор. Тогда по договоренности с обвиняемыми доктор провел второе исследование, в ходе которого подменил биоматериалы. Свидетелю обвиняемый Чернов задал ряд вопросов. Во время ответов выяснилось, что следственные органы подозревают доктора в других подобных махинациях с медзаключениями. Также доктор признал, что сумма вознаграждения в размере 300 тысяч была озвучена им. Экс-главу налоговой и адвоката судят по обвинению во взяточничестве и фальсификации доказательств, которые они якобы применили в суде в 2017 году. Обвиняемых задержали сотрудники УФСБ в апреле прошлого года. Свою вину фигуранты дела частично признали. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава УФНС Касьяненко признал в суде, что дал взятку в размере 300 тысяч. Деньги он передал через адвоката доктору. За это было получено медзаключение, которое приобщили к уголовному делу. Оно якобы помогло экс-налоговику избежать реального лишения свободы. Бывший врач КОКБ дал показания по делу о получении взятки за фиктивное медзаключение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник Курганской областной больницы рассказал в суде, как получал деньги и делал фиктивный диагноз для экс-главы УФНС Юрия Касьяненко. Врач-уролог Григорий Пономарев выступил свидетелем на суде по делу о взятке в 300 тысяч и фальсификации доказательств. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший в суде при оглашении показаний. «Меня спросил адвокат [Владимир] Чернов, как получить 100-процентный диагноз, который поможет выйти на свободу. Для этого передали дважды по 150 тысяч рублей. Я подменил результаты материала для исследований, на основании чего были получены результаты, ставшие основой для медзаключения Касьяненко», — рассказал в ходе допроса прокурора Пономарев. Он отметил, что часто бывал в СИЗО и проводил обследования в медучреждении ФСИН, в том числе обвиняемого Касьяненко. По данным врача и сведений из обвинительного заключения, анализы у экс-налоговика брали дважды. Первое исследование не подтвердило наличие заболевания в тяжелой степени. «Основания для жалоб у Касьяненко были, но состояние было пограничным. Стадии заболевания, которое не позволяет находиться в заключении, не было выявлено», — сообщил доктор. Тогда по договоренности с обвиняемыми доктор провел второе исследование, в ходе которого подменил биоматериалы. Свидетелю обвиняемый Чернов задал ряд вопросов. Во время ответов выяснилось, что следственные органы подозревают доктора в других подобных махинациях с медзаключениями. Также доктор признал, что сумма вознаграждения в размере 300 тысяч была озвучена им. Экс-главу налоговой и адвоката судят по обвинению во взяточничестве и фальсификации доказательств, которые они якобы применили в суде в 2017 году. Обвиняемых задержали сотрудники УФСБ в апреле прошлого года. Свою вину фигуранты дела частично признали. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава УФНС Касьяненко признал в суде, что дал взятку в размере 300 тысяч. Деньги он передал через адвоката доктору. За это было получено медзаключение, которое приобщили к уголовному делу. Оно якобы помогло экс-налоговику избежать реального лишения свободы.