Диверсанты пытаются прорваться в РФ: что происходит в Белгородской области. Видео

Украинская ДРГ пытается прорваться в Белгородскую область

14 марта 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

ВС РФ отражают атаку украинской ДРГ (архивное фото) Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области через район села Сподарюшино, где произошло боевое столкновение. URA.RU собрало всю информацию, которая известна о происшествии. Атаки беспилотников В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область погиб водитель автомобиля, 6 человек получили ранения. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Были повреждены дома и здание медицинского учреждения. Российские системы ПВО сбили восемь украинских БПЛА. Всего за ночь было уничтожено 14 беспилотников над Белгородской и Курской областями. Гладков добавил, что в Ивнянском районе произошла атака ВСУ на село Покровка с использованием БПЛА самолетного типа. Беспилотник столкнулся с деревом и взорвался. В результате взрыва повреждены окна и двери в одном домовладении, а в другом повреждена кровля и выбиты окна. Также пострадала хозпостройка. Пострадавшие отсутствуют, заключил губернатор. Бои с украинскими диверсантами ВС РФ отражают атаки украинской армии на границе Белгородской области. ВСУ применяют различное вооружение в попытке прорваться. Военный корреспондент Александр Коц. сообщает о накатах на погранпост Сподарюшино, где украинские диверсанты находятся на расстоянии 50 метров и использует гранаты. Танки, боевые машины Bradley, авиация и реактивные системы залпового огня также задействованы. ВСУ также пытаются проникнуть на российскую территорию через населенный пункт Козинки. Информация от военного корреспондента указывает на успешное отражение атак российской стороной. Telegram-канал Mash сообщает, что также произошло нападение на дорогу через урочище Сосновка в Белгороде. Город Грайворон пострадал от обстрела, один мужчина получил ранение руки, три автомобиля были повреждены. Проект WarGonzo сообщает, что украинские ДРГ продолжают усиливать свои силы и направлять технику на границы Курской и Белгородской областей. Они наносят удары по территории РФ с помощью дальнобойных средств. В районе Теткино Курской области была успешно пресечена первая вылазка украинских боевиков еще ночью, заключили авторы проекта. В результате обстрела ВСУ в Пригородной Слободке в Курской области возник пожар на одном из объектов инфраструктуры. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что пожар был быстро потушен. В рамках атаки ВСУ также был обстрелян поселок Теткино, но никто из жителей не пострадал. Восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки, пообещал глава региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области через район села Сподарюшино, где произошло боевое столкновение. URA.RU собрало всю информацию, которая известна о происшествии. В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область погиб водитель автомобиля, 6 человек получили ранения. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Были повреждены дома и здание медицинского учреждения. Российские системы ПВО сбили восемь украинских БПЛА. Всего за ночь было уничтожено 14 беспилотников над Белгородской и Курской областями. Гладков добавил, что в Ивнянском районе произошла атака ВСУ на село Покровка с использованием БПЛА самолетного типа. Беспилотник столкнулся с деревом и взорвался. В результате взрыва повреждены окна и двери в одном домовладении, а в другом повреждена кровля и выбиты окна. Также пострадала хозпостройка. Пострадавшие отсутствуют, заключил губернатор. ВС РФ отражают атаки украинской армии на границе Белгородской области. ВСУ применяют различное вооружение в попытке прорваться. Военный корреспондент Александр Коц. сообщает о накатах на погранпост Сподарюшино, где украинские диверсанты находятся на расстоянии 50 метров и использует гранаты. Танки, боевые машины Bradley, авиация и реактивные системы залпового огня также задействованы. ВСУ также пытаются проникнуть на российскую территорию через населенный пункт Козинки. Информация от военного корреспондента указывает на успешное отражение атак российской стороной. Telegram-канал Mash сообщает, что также произошло нападение на дорогу через урочище Сосновка в Белгороде. Город Грайворон пострадал от обстрела, один мужчина получил ранение руки, три автомобиля были повреждены. Проект WarGonzo сообщает, что украинские ДРГ продолжают усиливать свои силы и направлять технику на границы Курской и Белгородской областей. Они наносят удары по территории РФ с помощью дальнобойных средств. В районе Теткино Курской области была успешно пресечена первая вылазка украинских боевиков еще ночью, заключили авторы проекта. В результате обстрела ВСУ в Пригородной Слободке в Курской области возник пожар на одном из объектов инфраструктуры. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что пожар был быстро потушен. В рамках атаки ВСУ также был обстрелян поселок Теткино, но никто из жителей не пострадал. Восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки, пообещал глава региона.