Украинская ДРГ пытается проникнуть на территорию Белгородской области через район села Сподарюшино, где произошло боевое столкновение. URA.RU собрало всю информацию, которая известна о происшествии.
Атаки беспилотников
В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область погиб водитель автомобиля, 6 человек получили ранения. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Были повреждены дома и здание медицинского учреждения. Российские системы ПВО сбили восемь украинских БПЛА. Всего за ночь было уничтожено 14 беспилотников над Белгородской и Курской областями.
Гладков добавил, что в Ивнянском районе произошла атака ВСУ на село Покровка с использованием БПЛА самолетного типа. Беспилотник столкнулся с деревом и взорвался. В результате взрыва повреждены окна и двери в одном домовладении, а в другом повреждена кровля и выбиты окна. Также пострадала хозпостройка. Пострадавшие отсутствуют, заключил губернатор.
Бои с украинскими диверсантами
ВС РФ отражают атаки украинской армии на границе Белгородской области. ВСУ применяют различное вооружение в попытке прорваться. Военный корреспондент Александр Коц. сообщает о накатах на погранпост Сподарюшино, где украинские диверсанты находятся на расстоянии 50 метров и использует гранаты. Танки, боевые машины Bradley, авиация и реактивные системы залпового огня также задействованы.
ВСУ также пытаются проникнуть на российскую территорию через населенный пункт Козинки. Информация от военного корреспондента указывает на успешное отражение атак российской стороной. Telegram-канал Mash сообщает, что также произошло нападение на дорогу через урочище Сосновка в Белгороде. Город Грайворон пострадал от обстрела, один мужчина получил ранение руки, три автомобиля были повреждены.
Проект WarGonzo сообщает, что украинские ДРГ продолжают усиливать свои силы и направлять технику на границы Курской и Белгородской областей. Они наносят удары по территории РФ с помощью дальнобойных средств. В районе Теткино Курской области была успешно пресечена первая вылазка украинских боевиков еще ночью, заключили авторы проекта.
В результате обстрела ВСУ в Пригородной Слободке в Курской области возник пожар на одном из объектов инфраструктуры. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что пожар был быстро потушен. В рамках атаки ВСУ также был обстрелян поселок Теткино, но никто из жителей не пострадал. Восстановительные работы начнутся после стабилизации обстановки, пообещал глава региона.
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