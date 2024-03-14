Квартира, которая станет призом для участников фестиваля «Весна в семью пришла» в Кургане, расположена в новостройке напротив ТРЦ «Рио». Об этом сообщили организаторы мероприятия, также корреспондент URA.RU побывал на месте строящегося жилого комплекса.
«Квартира находится прямо напротив торгового центра „Рио“ в районе КЗКТ. Пока что дом еще в стадии строительства», — передает корреспондент. Известно, что строящийся объект является частью нового жилого комплекса от одного из самых крупных застройщиков Кургана.
Обладателя квартиры в новом ЖК будут определять организаторы конкурса во время прямого эфира в своих соцсетях 18 марта в 14:00 среди всех курганцев, кто участвовал в викторине «Весна в семью пришла». Кроме этого, будет разыграно еще 4374 подарка, среди которых три машины Niva Travel. Для розыгрыша нужно будет прийти на избирательный участок и ответить на три вопроса, связанных с историей Курганской области. Часть билетов викторины волонтеры уже раздали.
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