Как выглядит дом, в котором курганские избиратели могут выиграть квартиру. Видео

В Кургане на фестивале «Весна в семью пришла» разыграют квартиру напротив ТРЦ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная компания «Атлант». Курган, строящийся дом, атлант, застройщик атлант
Дом, в котором котором разыграют квартиру на фестивале расположен в новом ЖК напротив ТРЦ «Рио» Фото:
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Квартира, которая станет призом для участников фестиваля «Весна в семью пришла» в Кургане, расположена в новостройке напротив ТРЦ «Рио». Об этом сообщили организаторы мероприятия, также корреспондент URA.RU побывал на месте строящегося жилого комплекса.

«Квартира находится прямо напротив торгового центра „Рио“ в районе КЗКТ. Пока что дом еще в стадии строительства», — передает корреспондент. Известно, что строящийся объект является частью нового жилого комплекса от одного из самых крупных застройщиков Кургана.

Обладателя квартиры в новом ЖК будут определять организаторы конкурса во время прямого эфира в своих соцсетях 18 марта в 14:00 среди всех курганцев, кто участвовал в викторине «Весна в семью пришла». Кроме этого, будет разыграно еще 4374 подарка, среди которых три машины Niva Travel. Для розыгрыша нужно будет прийти на избирательный участок и ответить на три вопроса, связанных с историей Курганской области. Часть билетов викторины волонтеры уже раздали.

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Квартира, которая станет призом для участников фестиваля «Весна в семью пришла» в Кургане, расположена в новостройке напротив ТРЦ «Рио». Об этом сообщили организаторы мероприятия, также корреспондент URA.RU побывал на месте строящегося жилого комплекса. «Квартира находится прямо напротив торгового центра „Рио“ в районе КЗКТ. Пока что дом еще в стадии строительства», — передает корреспондент. Известно, что строящийся объект является частью нового жилого комплекса от одного из самых крупных застройщиков Кургана. Обладателя квартиры в новом ЖК будут определять организаторы конкурса во время прямого эфира в своих соцсетях 18 марта в 14:00 среди всех курганцев, кто участвовал в викторине «Весна в семью пришла». Кроме этого, будет разыграно еще 4374 подарка, среди которых три машины Niva Travel. Для розыгрыша нужно будет прийти на избирательный участок и ответить на три вопроса, связанных с историей Курганской области. Часть билетов викторины волонтеры уже раздали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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