В Кургане на вокзале прокуратура нашла массовые нарушения

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Вокзал. Курган, вокзал, электровоз, ржд, поезд, грузовой локомотив
Представителей РЖД оштрафовали на 20 тысяч рублей Фото:

В Кургане представителей РЖД оштрафовали за то, что на пригородном вокзале не соблюдены все необходимые требования для маломобильных граждан. Данная информация размещена на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

«В ходе проверки, проведенной Курганской транспортной прокуратурой совместно с представителями МТУ Ространснадзора по УФО и Курганской областной организации Всероссийского общества инвалидов, выявлено, что пригородный вокзал станции Курган требованиям, предъявляемым к нему законодательством о социальной защите инвалидов, не отвечает», — указано в сообщении. За выявленные нарушения мировой судья оштрафовал представителей РЖД на 20 тысяч рублей.

Проверяющие выяснили, что на вокзале нет платформы для спуска и подъема инвалидов, также у них были замечания к дорожному покрытию привокзальной площади. Помимо этого там не были установлены рельефные знаки обозначения помещений при входе и выходе из тоннеля, а на лестницах тоннеля отсутствовали пандусы. Сотрудники прокуратуры будут следить за устранением нарушений.

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В Кургане представителей РЖД оштрафовали за то, что на пригородном вокзале не соблюдены все необходимые требования для маломобильных граждан. Данная информация размещена на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «В ходе проверки, проведенной Курганской транспортной прокуратурой совместно с представителями МТУ Ространснадзора по УФО и Курганской областной организации Всероссийского общества инвалидов, выявлено, что пригородный вокзал станции Курган требованиям, предъявляемым к нему законодательством о социальной защите инвалидов, не отвечает», — указано в сообщении. За выявленные нарушения мировой судья оштрафовал представителей РЖД на 20 тысяч рублей. Проверяющие выяснили, что на вокзале нет платформы для спуска и подъема инвалидов, также у них были замечания к дорожному покрытию привокзальной площади. Помимо этого там не были установлены рельефные знаки обозначения помещений при входе и выходе из тоннеля, а на лестницах тоннеля отсутствовали пандусы. Сотрудники прокуратуры будут следить за устранением нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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