Артюхов поставил мэрам задачу проконтролировать детские сады

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов призвал мэров проверить детсады и исключить факты жестокого обращения Фото:
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Педагоги детсада в ЯНАО издевались над дошкольниками

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил главам муниципалитетов задачу проконтролировать работу детских садов. Это связано с происшествием в частном детском саду Губкинского, где воспитатели грубо обращались с малышами, сообщает пресс-служба правительства округа.

«Хочу начать с инцидента, который вчера произошел в Губкинском: в частном детском саду выявлен факт грубого поведения в отношении детей. Дети требуют особого внимания, нашей защиты. Поэтому прошу глав оценить, как мы контролируем работу частных образовательных учреждений. Важно, чтобы такие случаи не повторялись», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

В частном детском саду «Мишутка» в Губкинском воспитатели допускали случаи жестокого обращения с детьми. Происшествие попало на видео и привлекло внимание СМИ и силовых ведомств. Следователи СУ СКР по ЯНАО возбудили уголовное дело, ход расследования которого взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Прокуратура округа проводит проверку, а мэр Губкинского Андрей Бандурко заявил, что малышей переведут в муниципальные детские сады.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил главам муниципалитетов задачу проконтролировать работу детских садов. Это связано с происшествием в частном детском саду Губкинского, где воспитатели грубо обращались с малышами, сообщает пресс-служба правительства округа. «Хочу начать с инцидента, который вчера произошел в Губкинском: в частном детском саду выявлен факт грубого поведения в отношении детей. Дети требуют особого внимания, нашей защиты. Поэтому прошу глав оценить, как мы контролируем работу частных образовательных учреждений. Важно, чтобы такие случаи не повторялись», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В частном детском саду «Мишутка» в Губкинском воспитатели допускали случаи жестокого обращения с детьми. Происшествие попало на видео и привлекло внимание СМИ и силовых ведомств. Следователи СУ СКР по ЯНАО возбудили уголовное дело, ход расследования которого взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Прокуратура округа проводит проверку, а мэр Губкинского Андрей Бандурко заявил, что малышей переведут в муниципальные детские сады.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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