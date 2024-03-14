Артюхов поставил мэрам задачу проконтролировать детские сады

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил главам муниципалитетов задачу проконтролировать работу детских садов. Это связано с происшествием в частном детском саду Губкинского, где воспитатели грубо обращались с малышами, сообщает пресс-служба правительства округа.
«Хочу начать с инцидента, который вчера произошел в Губкинском: в частном детском саду выявлен факт грубого поведения в отношении детей. Дети требуют особого внимания, нашей защиты. Поэтому прошу глав оценить, как мы контролируем работу частных образовательных учреждений. Важно, чтобы такие случаи не повторялись», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
В частном детском саду «Мишутка» в Губкинском воспитатели допускали случаи жестокого обращения с детьми. Происшествие попало на видео и привлекло внимание СМИ и силовых ведомств. Следователи СУ СКР по ЯНАО возбудили уголовное дело, ход расследования которого взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Прокуратура округа проводит проверку, а мэр Губкинского Андрей Бандурко заявил, что малышей переведут в муниципальные детские сады.
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