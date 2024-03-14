14 марта 2024

Врио главы Кургана Аргышева проголосовала на выборах президента РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган
Врио главы Кургана Анастасия Аргышева проголосовала на избирательном участке в ДД (Ю)Т Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева проголосовала 15 марта на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на избирательном участке во Дворце детского юношеского творчества (ДДЮТ).

«Сегодня стартовали выборы, это очень значимое событие для страны и нашего города. Придите на выборы проявите гражданский долг, от этого зависит будущее. Для жителей Кургана также просьба отдать свой голос за комфортную городскую среду, на участках мы организовали голосование. Это реальный способ улучшить город, территории с помощью мнений граждан», — отметила Аргышева во время разговора с журналистами после того, как проголосовала на участке.

Также врио главы города отметила, что примет участие в викторине фестиваля «Весна в семью пришла». Она заявила, что в случае выигрыша, передаст ценный приз на нужды в собственность муниципалитета.

Выборы президента РФ будут идти три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. URA.RU будет вести трансляцию главных событий. Ранее на выборах проголосовали председатель городской думы Кургана Игорь Прозоров и его брат Олег Прозоров, являющийся депутатом гордумы. Также на участке в здании ДДЮТ отдал свой голос губернатор региона Вадим Шумков.

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Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева проголосовала 15 марта на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на избирательном участке во Дворце детского юношеского творчества (ДДЮТ). «Сегодня стартовали выборы, это очень значимое событие для страны и нашего города. Придите на выборы проявите гражданский долг, от этого зависит будущее. Для жителей Кургана также просьба отдать свой голос за комфортную городскую среду, на участках мы организовали голосование. Это реальный способ улучшить город, территории с помощью мнений граждан», — отметила Аргышева во время разговора с журналистами после того, как проголосовала на участке. Также врио главы города отметила, что примет участие в викторине фестиваля «Весна в семью пришла». Она заявила, что в случае выигрыша, передаст ценный приз на нужды в собственность муниципалитета. Выборы президента РФ будут идти три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. URA.RU будет вести трансляцию главных событий. Ранее на выборах проголосовали председатель городской думы Кургана Игорь Прозоров и его брат Олег Прозоров, являющийся депутатом гордумы. Также на участке в здании ДДЮТ отдал свой голос губернатор региона Вадим Шумков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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