Спикер Курганской гордумы Прозоров решил испытать удачу в викторине. Видео

15 марта 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Председатель гордумы Кургана Игорь Прозоров вместе с братом проголосовал на выборах и принял участие в викторине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров вместе с семьей проголосовал на выборах президента РФ на участке, расположенном в гимназии №32. Также он заявил, что поучаствует в викторине «Весна в семью пришла», в рамках которой разыграют ценные призы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на участке. «Стартовали три важнейших дня для нашей страны. Это голосование должно показать, насколько внутри России существует сплоченность… Сейчас приму участие в викторине после голосования, это тоже очень классное, масштабное событие. Приглашаю жителей прийти на участки, выразить волеизъявление, сделать выбор и поучаствовать в проведении викторины», — заявил Прозоров. Он отметил, что детей важно приобщать к подобным значимым политпроцессам с самого раннего возраста, чтоб они понимали роль каждого гражданина. Кроме спикера, проголосовал и принял участие в викторине его брат, депутат гордумы Олег Прозоров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на фестивале «Весна в семью пришла» разыграют квартиру напротив ТРЦ «Рио». Розыгрыш призов будет проводиться 15, 16 и 17 марта в 20:20 в группе организаторов. Кроме этого, будет разыграно еще 4374 подарка, среди которых три машины Niva Travel. Для участия нужно прийти на избирательный участок и ответить на три вопроса, связанных с историей Курганской области. Часть билетов волонтеры уже раздали на избирательных участках региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров вместе с семьей проголосовал на выборах президента РФ на участке, расположенном в гимназии №32. Также он заявил, что поучаствует в викторине «Весна в семью пришла», в рамках которой разыграют ценные призы. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на участке. «Стартовали три важнейших дня для нашей страны. Это голосование должно показать, насколько внутри России существует сплоченность… Сейчас приму участие в викторине после голосования, это тоже очень классное, масштабное событие. Приглашаю жителей прийти на участки, выразить волеизъявление, сделать выбор и поучаствовать в проведении викторины», — заявил Прозоров. Он отметил, что детей важно приобщать к подобным значимым политпроцессам с самого раннего возраста, чтоб они понимали роль каждого гражданина. Кроме спикера, проголосовал и принял участие в викторине его брат, депутат гордумы Олег Прозоров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на фестивале «Весна в семью пришла» разыграют квартиру напротив ТРЦ «Рио». Розыгрыш призов будет проводиться 15, 16 и 17 марта в 20:20 в группе организаторов. Кроме этого, будет разыграно еще 4374 подарка, среди которых три машины Niva Travel. Для участия нужно прийти на избирательный участок и ответить на три вопроса, связанных с историей Курганской области. Часть билетов волонтеры уже раздали на избирательных участках региона.