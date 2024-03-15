Военкор раскрыл подробности высадки десанта ВСУ на вертолетах в Белгородской области

Военкор Коц: десант ВСУ уничтожен после провала прорыва в Белгородской области

15 марта 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

ВСУ для операции использовали три вертолета, рассказал Александр Коц Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Ночью 15 марта был уничтожен спецназ ВСУ. Ранее он высадился в Белгородской области с трех вертолетов. Подробности безуспешной операции Киева сообщает военкор Александр Коц. «На трех вертолетах был высажен спецназ под селом Козинки (на самой границе) в Грайворонском районе области с задачей захватить населенный пункт. Так вот, ночью этот спецназ был уничтожен, часть его бесславно ретировалась за ленточку», — написал Александр Коц в своем telegram-канале . Операция началась 14 марта. По словам Коца, противник в этот раз «перепрыгнул через голову нелепых решений» своего командования. ВСУ пытались продвинуться вперед в сторону Грайворона. Коц заявил, что за такие действия надо судить начальника ГУР Украины Кирилла Буданова и президента Украины Владимира Зеленского. При прежнем главкоме ВСУ Валерии Залужном было меньше таких пиар-атак, отметил военкор. Операцию Украины он назвал маниакальным стремлением уничтожить свои части. ВСУ 14 марта целый день обстреливали Белгородскую область. Местные жители рассказывали, что огонь усилился в последнее время, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью 15 марта был уничтожен спецназ ВСУ. Ранее он высадился в Белгородской области с трех вертолетов. Подробности безуспешной операции Киева сообщает военкор Александр Коц. «На трех вертолетах был высажен спецназ под селом Козинки (на самой границе) в Грайворонском районе области с задачей захватить населенный пункт. Так вот, ночью этот спецназ был уничтожен, часть его бесславно ретировалась за ленточку», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Операция началась 14 марта. По словам Коца, противник в этот раз «перепрыгнул через голову нелепых решений» своего командования. ВСУ пытались продвинуться вперед в сторону Грайворона. Коц заявил, что за такие действия надо судить начальника ГУР Украины Кирилла Буданова и президента Украины Владимира Зеленского. При прежнем главкоме ВСУ Валерии Залужном было меньше таких пиар-атак, отметил военкор. Операцию Украины он назвал маниакальным стремлением уничтожить свои части. ВСУ 14 марта целый день обстреливали Белгородскую область. Местные жители рассказывали, что огонь усилился в последнее время, передает RT.