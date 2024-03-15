Ночью 15 марта был уничтожен спецназ ВСУ. Ранее он высадился в Белгородской области с трех вертолетов. Подробности безуспешной операции Киева сообщает военкор Александр Коц.
«На трех вертолетах был высажен спецназ под селом Козинки (на самой границе) в Грайворонском районе области с задачей захватить населенный пункт. Так вот, ночью этот спецназ был уничтожен, часть его бесславно ретировалась за ленточку», — написал Александр Коц в своем
Операция началась 14 марта. По словам Коца, противник в этот раз «перепрыгнул через голову нелепых решений» своего командования. ВСУ пытались продвинуться вперед в сторону Грайворона.
Коц заявил, что за такие действия надо судить начальника ГУР Украины Кирилла Буданова и президента Украины Владимира Зеленского. При прежнем главкоме ВСУ Валерии Залужном было меньше таких пиар-атак, отметил военкор. Операцию Украины он назвал маниакальным стремлением уничтожить свои части.
ВСУ 14 марта целый день обстреливали Белгородскую область. Местные жители рассказывали, что огонь усилился в последнее время, передает RT.
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