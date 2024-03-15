Военкор раскрыл подробности высадки десанта ВСУ на вертолетах в Белгородской области

Военкор Коц: десант ВСУ уничтожен после провала прорыва в Белгородской области
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Вооруженные силы Украины. stock, пулемет, всу, украинские военные,  stock
ВСУ для операции использовали три вертолета, рассказал Александр Коц Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Ночью 15 марта был уничтожен спецназ ВСУ. Ранее он высадился в Белгородской области с трех вертолетов. Подробности безуспешной операции Киева сообщает военкор Александр Коц.

«На трех вертолетах был высажен спецназ под селом Козинки (на самой границе) в Грайворонском районе области с задачей захватить населенный пункт. Так вот, ночью этот спецназ был уничтожен, часть его бесславно ретировалась за ленточку», — написал Александр Коц в своем telegram-канале.

Операция началась 14 марта. По словам Коца, противник в этот раз «перепрыгнул через голову нелепых решений» своего командования. ВСУ пытались продвинуться вперед в сторону Грайворона.

Коц заявил, что за такие действия надо судить начальника ГУР Украины Кирилла Буданова и президента Украины Владимира Зеленского. При прежнем главкоме ВСУ Валерии Залужном было меньше таких пиар-атак, отметил военкор. Операцию Украины он назвал маниакальным стремлением уничтожить свои части.

ВСУ 14 марта целый день обстреливали Белгородскую область. Местные жители рассказывали, что огонь усилился в последнее время, передает RT.

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Ночью 15 марта был уничтожен спецназ ВСУ. Ранее он высадился в Белгородской области с трех вертолетов. Подробности безуспешной операции Киева сообщает военкор Александр Коц. «На трех вертолетах был высажен спецназ под селом Козинки (на самой границе) в Грайворонском районе области с задачей захватить населенный пункт. Так вот, ночью этот спецназ был уничтожен, часть его бесславно ретировалась за ленточку», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Операция началась 14 марта. По словам Коца, противник в этот раз «перепрыгнул через голову нелепых решений» своего командования. ВСУ пытались продвинуться вперед в сторону Грайворона. Коц заявил, что за такие действия надо судить начальника ГУР Украины Кирилла Буданова и президента Украины Владимира Зеленского. При прежнем главкоме ВСУ Валерии Залужном было меньше таких пиар-атак, отметил военкор. Операцию Украины он назвал маниакальным стремлением уничтожить свои части. ВСУ 14 марта целый день обстреливали Белгородскую область. Местные жители рассказывали, что огонь усилился в последнее время, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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