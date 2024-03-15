Призыв Куйвашева к свердловчанам повлияет на ход президентских выборов

15 марта 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев голосовал на территории 104-й гимназии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Голосование губернатора Евгения Куйвашева в первый же день президентских выборов и его призыв к свердловчанам участвовать определят сценарий кампании в регионе, прокомментировал ситуацию URA.RU политолог Алексей Швайгерт — постоянный участник крупнейших электоральных процессов в регионе и за его пределами. По словам эксперта, особое значение словам Куйвашева придает то, что он — основной лидер общественного мнения. «Евгений Владимирович больше десяти лет губернатор и до сих пор является лидером общественного мнения, вся социология это подтверждает. Поэтому то, что губернатор проголосовал одним из первых, да еще и в пятницу, не откладывая в долгий ящик, и призвал уральцев последовать примеру, тоже знаковая история — лидер с хорошим рейтингом, хорошим уровнем доверия призывает к вполне понятным вещам», — оценил Швайгерт. Важную роль, убежден он, играет и то, что «тема выполнения гражданского долга для жителей Урала — тонкая и чувствительная». «Безусловно, выборы как гражданский долг, наверное, связаны с чувством патриотизма, с любовью к родному краю. Уральская идентичность достаточно хорошо известна и описана в разных исследованиях и книгах, в том числе Алексея Иванова. К тому же выборы президента — откровенно самые важные, могу судить по своим маме и папе, которые ходят исключительно на них, считая, что здесь гражданский долг исполняется в большей мере», — поделился Швайгерт. Новость по теме Свердловская область выбирает президента России. Онлайн-трансляция Президентские выборы проходят 15—17 марта, URA.RU следит за ними в режиме онлайн. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей. На территории Свердловской области оно интересно еще и тем, что по срокам совпало с викториной «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона. Инструкцию, как поучаствовать в ней, URA.RU публиковало накануне. Для тех, кто голосует электронно, порядок отдельный: выдача специальных карточек будет проходить 18 марта в специальных пунктах, адреса которых опубликуют позднее. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Голосование губернатора Евгения Куйвашева в первый же день президентских выборов и его призыв к свердловчанам участвовать определят сценарий кампании в регионе, прокомментировал ситуацию URA.RU политолог Алексей Швайгерт — постоянный участник крупнейших электоральных процессов в регионе и за его пределами. По словам эксперта, особое значение словам Куйвашева придает то, что он — основной лидер общественного мнения. «Евгений Владимирович больше десяти лет губернатор и до сих пор является лидером общественного мнения, вся социология это подтверждает. Поэтому то, что губернатор проголосовал одним из первых, да еще и в пятницу, не откладывая в долгий ящик, и призвал уральцев последовать примеру, тоже знаковая история — лидер с хорошим рейтингом, хорошим уровнем доверия призывает к вполне понятным вещам», — оценил Швайгерт. Важную роль, убежден он, играет и то, что «тема выполнения гражданского долга для жителей Урала — тонкая и чувствительная». «Безусловно, выборы как гражданский долг, наверное, связаны с чувством патриотизма, с любовью к родному краю. Уральская идентичность достаточно хорошо известна и описана в разных исследованиях и книгах, в том числе Алексея Иванова. К тому же выборы президента — откровенно самые важные, могу судить по своим маме и папе, которые ходят исключительно на них, считая, что здесь гражданский долг исполняется в большей мере», — поделился Швайгерт. Президентские выборы проходят 15—17 марта, URA.RU следит за ними в режиме онлайн. На пост претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей. На территории Свердловской области оно интересно еще и тем, что по срокам совпало с викториной «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона. Инструкцию, как поучаствовать в ней, URA.RU публиковало накануне. Для тех, кто голосует электронно, порядок отдельный: выдача специальных карточек будет проходить 18 марта в специальных пунктах, адреса которых опубликуют позднее. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал».