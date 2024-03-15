Первый день голосования на выборах президента в Кургане закончился без ЧП

15 марта 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Избирательные участки откроются 16 марта в 8:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области завершился первый день голосования. Пресс-служба избиркома заявляла, что избирательные участки на выборах президента Российской Федерации 15 марта работают до 20.00. Вновь для принятия избирателей и голосования они откроются 16 марта в 8:00. Как сообщает пресс-служба избиркома, и как ранее URA.RU объяснили его представители, все прошло без ЧП. «Голосование проходило до 20:00 часов. С 8:00 до 20:00 часов избирательные участки будут работать для избирателей также 16 и 17 марта», — заявляли в telegram-канале избиркоме. Ранее, председатель областной избирательной комиссии Роман Скиндерев заявлял на брифинге с журналистами, где присутствовал корреспондент URA.RU, что происшествий на избирательных участках зарегистрировано не было. По последним данным, 15 марта на 16:00 в Курганской области установлено, что на участках отдали свой голос 25,51% жителей. Всего проголосовало 162 722 человек из общего числа избирателей в регионе в количестве 660 357 человек. Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 на протяжении трех дней. На место главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Всего в Курганской области работают 799 избирательных участков. Утром 15 марта сообщалось, что на избирательных участках Кургана выстроились очереди из желающих проголосовать горожан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области завершился первый день голосования. Пресс-служба избиркома заявляла, что избирательные участки на выборах президента Российской Федерации 15 марта работают до 20.00. Вновь для принятия избирателей и голосования они откроются 16 марта в 8:00. Как сообщает пресс-служба избиркома, и как ранее URA.RU объяснили его представители, все прошло без ЧП. «Голосование проходило до 20:00 часов. С 8:00 до 20:00 часов избирательные участки будут работать для избирателей также 16 и 17 марта», — заявляли в telegram-канале избиркоме. Ранее, председатель областной избирательной комиссии Роман Скиндерев заявлял на брифинге с журналистами, где присутствовал корреспондент URA.RU, что происшествий на избирательных участках зарегистрировано не было. По последним данным, 15 марта на 16:00 в Курганской области установлено, что на участках отдали свой голос 25,51% жителей. Всего проголосовало 162 722 человек из общего числа избирателей в регионе в количестве 660 357 человек. Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 на протяжении трех дней. На место главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Всего в Курганской области работают 799 избирательных участков. Утром 15 марта сообщалось, что на избирательных участках Кургана выстроились очереди из желающих проголосовать горожан.