Суд отклонил жалобу уральского экс-участкового, рассказавшего о трупах в могиле

15 марта 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Юрий Золотко стал фигурантом уголовного дела в 2023 году (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Свердловский областной суд отказался признавать незаконным обыск, который проводили в доме экс-участкового из Шали Юрия Золотко, рассказавшего о могиле с тремя трупами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. По данным агентства, во время обыска, который был проведен 12 января, у Золотко забрали компьютер. Его жалобу отклонила судья Юлия Гусева, которая вынесла обвинительный приговор бывшему оперативнику из Нижнего Тагила Руслану Белоконному. «Для нас этот суд прошел неудовлетворительно», — добавила URA.RU Кристина Золотко, супруга Юрия. На этой неделе Золотко удалось добиться снятия ареста с квартиры. Дело также рассматривалось в Свердловском облсуде. Золотко публично рассказал о могиле с тремя телами в конце 2023 года. Бывший силовик обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Следственный комитет, проведя проверку в ОВД, заявил, что информация экс-участкового не соответствует действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин. Сначала суд отправил его под домашний арест, но позже мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отказался признавать незаконным обыск, который проводили в доме экс-участкового из Шали Юрия Золотко, рассказавшего о могиле с тремя трупами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. По данным агентства, во время обыска, который был проведен 12 января, у Золотко забрали компьютер. Его жалобу отклонила судья Юлия Гусева, которая вынесла обвинительный приговор бывшему оперативнику из Нижнего Тагила Руслану Белоконному. «Для нас этот суд прошел неудовлетворительно», — добавила URA.RU Кристина Золотко, супруга Юрия. На этой неделе Золотко удалось добиться снятия ареста с квартиры. Дело также рассматривалось в Свердловском облсуде. Золотко публично рассказал о могиле с тремя телами в конце 2023 года. Бывший силовик обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Следственный комитет, проведя проверку в ОВД, заявил, что информация экс-участкового не соответствует действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин. Сначала суд отправил его под домашний арест, но позже мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.