Суд отклонил жалобу уральского экс-участкового, рассказавшего о трупах в могиле

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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, золотко юрий
Юрий Золотко стал фигурантом уголовного дела в 2023 году (архивное фото) Фото:
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Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела

Свердловский областной суд отказался признавать незаконным обыск, который проводили в доме экс-участкового из Шали Юрия Золотко, рассказавшего о могиле с тремя трупами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

По данным агентства, во время обыска, который был проведен 12 января, у Золотко забрали компьютер. Его жалобу отклонила судья Юлия Гусева, которая вынесла обвинительный приговор бывшему оперативнику из Нижнего Тагила Руслану Белоконному. «Для нас этот суд прошел неудовлетворительно», — добавила URA.RU Кристина Золотко, супруга Юрия.

На этой неделе Золотко удалось добиться снятия ареста с квартиры. Дело также рассматривалось в Свердловском облсуде.

Золотко публично рассказал о могиле с тремя телами в конце 2023 года. Бывший силовик обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Следственный комитет, проведя проверку в ОВД, заявил, что информация экс-участкового не соответствует действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин. Сначала суд отправил его под домашний арест, но позже мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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Свердловский областной суд отказался признавать незаконным обыск, который проводили в доме экс-участкового из Шали Юрия Золотко, рассказавшего о могиле с тремя трупами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. По данным агентства, во время обыска, который был проведен 12 января, у Золотко забрали компьютер. Его жалобу отклонила судья Юлия Гусева, которая вынесла обвинительный приговор бывшему оперативнику из Нижнего Тагила Руслану Белоконному. «Для нас этот суд прошел неудовлетворительно», — добавила URA.RU Кристина Золотко, супруга Юрия. На этой неделе Золотко удалось добиться снятия ареста с квартиры. Дело также рассматривалось в Свердловском облсуде. Золотко публично рассказал о могиле с тремя телами в конце 2023 года. Бывший силовик обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Следственный комитет, проведя проверку в ОВД, заявил, что информация экс-участкового не соответствует действительности. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в избиении троих мужчин. Сначала суд отправил его под домашний арест, но позже мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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