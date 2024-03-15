15 марта 2024

Аналитики назвали необычные вакансии для жителей ЯНАО в 100 тысяч рублей

HeadHunter: в ЯНАО ищут сценариста на зарплату в 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, кинокамера
В ЯНАО автор документальных фильмов является необычной вакансией Фото:

В ЯНАО самыми необычными вакансиями оказались автор документальных фильмов, коптильщик рыбы и посольщик-рецептурщик. Специалистам предлагают зарплату от 80 до 100 тысяч рублей, сообщили URA.RU специалисты сервиса HeadHunter.

«В ЯНАО ищут автора документальных фильмов без опыта работы. Зарплата от 100 тысяч рублей. Кроме того, необычной вакансией в регионе считается коптильщик рыбы. У специалиста должен быть опыт работы от трех лет. Зарплата до 80 тысяч рублей», — перечислили в пресс-службе.

В Новом Уренгое предлагают зарплату от 80 тысяч рублей посольщику-рецептурщику. Опыт работы должен быть от трех лет.

На сайте «Работа России» указано, что высокие зарплаты может зарабатывать дорожный мастер, электромонтажник, главный бухгалтер и машинист экскаватора. Специалистам готовы платить от 150 тысяч рублей.

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В ЯНАО самыми необычными вакансиями оказались автор документальных фильмов, коптильщик рыбы и посольщик-рецептурщик. Специалистам предлагают зарплату от 80 до 100 тысяч рублей, сообщили URA.RU специалисты сервиса HeadHunter. «В ЯНАО ищут автора документальных фильмов без опыта работы. Зарплата от 100 тысяч рублей. Кроме того, необычной вакансией в регионе считается коптильщик рыбы. У специалиста должен быть опыт работы от трех лет. Зарплата до 80 тысяч рублей», — перечислили в пресс-службе. В Новом Уренгое предлагают зарплату от 80 тысяч рублей посольщику-рецептурщику. Опыт работы должен быть от трех лет. На сайте «Работа России» указано, что высокие зарплаты может зарабатывать дорожный мастер, электромонтажник, главный бухгалтер и машинист экскаватора. Специалистам готовы платить от 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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