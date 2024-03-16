Какие подарки и где получают жители ЯНАО в викторине «Всей семьей»

В ЯНАО из-за технического сбоя перенесли эфиры викторины «Всей семьей»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ЖК "Пионер". Екатеринбург, лотерея, группа компаний скон, лототрон, розыгрыш
Жители ЯНАО выиграли сотни ценных подарков (фото из архива) Фото:

В ЯНАО прошел второй розыгрыш ценных подарков от организаторов викторины «Всей семьей». Эфиры были перенесены на один час из-за технического сбоя.

  • Второй розыгрыш подарков от организаторов викторины «Всей семьей» начался позже обычного. Из-за технического сбоя трансляция была перенесена на один час.
  • Жители округа могут получить по 39 ноутбуков и смартфонов, по 45 велосипедов и умных часов, 67 яндекс-станций, 85 роботов-пылесосов, а также наборы инструментов, увлажнители воздуха, наушники, зарядные устройства, зарядные станции и другие. Часть подарков была разыграна 15 марта и уже получена ямальцами.
  • На протяжении трех дней будет разыгрываться по одному ноутбуку и премиум-смартфону на муниципалитет. Розыгрыш восьми квартир состоится после закрытия избирательных участков в последний день голосования на выборах президента РФ.
  • Пункты выдачи ценных подарков работают в муниципалитетах. Новоуренгойцы, салехардцы и ноябряне и остальные ямальцы могут забрать подарки в любой день, в течение 80 дней с момента розыгрыша.
  • Сотрудница центра «Геолог» из Салехарда Ксения поделилась эмоциями после получения телефона. «Радовалась, будто квартиру выиграла», — сообщила она корреспонденту агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО прошел второй розыгрыш ценных подарков от организаторов викторины «Всей семьей». Эфиры были перенесены на один час из-за технического сбоя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...