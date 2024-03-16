Какие подарки и где получают жители ЯНАО в викторине «Всей семьей»

Жители ЯНАО выиграли сотни ценных подарков (фото из архива)
В ЯНАО прошел второй розыгрыш ценных подарков от организаторов викторины «Всей семьей». Эфиры были перенесены на один час из-за технического сбоя.
- Второй розыгрыш подарков от организаторов викторины «Всей семьей» начался позже обычного. Из-за технического сбоя трансляция была перенесена на один час.
- Жители округа могут получить по 39 ноутбуков и смартфонов, по 45 велосипедов и умных часов, 67 яндекс-станций, 85 роботов-пылесосов, а также наборы инструментов, увлажнители воздуха, наушники, зарядные устройства, зарядные станции и другие. Часть подарков была разыграна 15 марта и уже получена ямальцами.
- На протяжении трех дней будет разыгрываться по одному ноутбуку и премиум-смартфону на муниципалитет. Розыгрыш восьми квартир состоится после закрытия избирательных участков в последний день голосования на выборах президента РФ.
- Пункты выдачи ценных подарков работают в муниципалитетах. Новоуренгойцы, салехардцы и ноябряне и остальные ямальцы могут забрать подарки в любой день, в течение 80 дней с момента розыгрыша.
- Сотрудница центра «Геолог» из Салехарда Ксения поделилась эмоциями после получения телефона. «Радовалась, будто квартиру выиграла», — сообщила она корреспонденту агентства.
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