Какие подарки можно выиграть на Ямале в викторине «Всей семьей». Скрин

В викторине «Всей семьей» в ЯНАО разыгрывают восемь квартир

15 марта 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

В дни президентских выборов с 15 по 17 марта жители региона смогут испытать свою удачу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жители Ямала активно участвуют в викторине «Всей семьей». В дни президентских выборов с 15 по 17 марта жители региона смогут испытать свою удачу и выиграть множество ценных призов, в том числе восемь однокомнатных квартир. URA.RU напоминает условия для участия в розыгрыше ценных призов, среди которых жилье, ноутбуки, велосипеды. Как указано на сайте викторины «Всей семьей», участниками викторины могут стать жители Ямала, которые достигли 18 лет. Ямальцы, правильно ответившие на вопросы в бланке, становятся претендентами на выигрыш. Принять участие в викторине можно только один раз. Чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов, нужно прийти на избирательный участок по месту своей регистрации, ознакомиться с вопросами викторины и отметить правильный вариант ответа. Затем нужно отдать бланк волонтеру, не забыв показать свой паспорт. Жители округа могут принять участие в викторине, не выходя из дома. Для этого необходимо подать заявку до 17 марта не позднее 18:00. Как уже сообщало URA.RU, во время викторины на Ямале будут разыгрываться квартиры, ноутбуки, телевизоры, смартфоны, смарт-часы, роботы-пылесосы, умные колонки, велосипеды. Победителей розыгрыша будут объявлять с 15 по 17 марта с 20:30 до 21:00. Обладателей новых однокомнатных квартир назовут 17 марта в 21:00 в прямом эфире телеканала «Ямал». Также все победители будут уведомлены сообщениями, которые отправят на их мобильные телефоны. В них будет указан выигранный подарок и место его получения. Во время викторины на Ямале будут разыгрываться квартиры, ноутбуки, телевизоры, смартфоны, смарт-часы, роботы-пылесосы, умные колонки, велосипеды Фото: сайт «Викторина «Всей семьей»: https://xn--89-6kchbsaawaocf8ajo8awck6t.xn--p1ai/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ямала активно участвуют в викторине «Всей семьей». В дни президентских выборов с 15 по 17 марта жители региона смогут испытать свою удачу и выиграть множество ценных призов, в том числе восемь однокомнатных квартир. URA.RU напоминает условия для участия в розыгрыше ценных призов, среди которых жилье, ноутбуки, велосипеды. Как указано на сайте викторины «Всей семьей», участниками викторины могут стать жители Ямала, которые достигли 18 лет. Ямальцы, правильно ответившие на вопросы в бланке, становятся претендентами на выигрыш. Принять участие в викторине можно только один раз. Чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов, нужно прийти на избирательный участок по месту своей регистрации, ознакомиться с вопросами викторины и отметить правильный вариант ответа. Затем нужно отдать бланк волонтеру, не забыв показать свой паспорт. Жители округа могут принять участие в викторине, не выходя из дома. Для этого необходимо подать заявку до 17 марта не позднее 18:00. Как уже сообщало URA.RU, во время викторины на Ямале будут разыгрываться квартиры, ноутбуки, телевизоры, смартфоны, смарт-часы, роботы-пылесосы, умные колонки, велосипеды. Победителей розыгрыша будут объявлять с 15 по 17 марта с 20:30 до 21:00. Обладателей новых однокомнатных квартир назовут 17 марта в 21:00 в прямом эфире телеканала «Ямал». Также все победители будут уведомлены сообщениями, которые отправят на их мобильные телефоны. В них будет указан выигранный подарок и место его получения.