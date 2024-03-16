16 марта 2024

ВСУ пытались атаковать НПЗ в Краснодарском крае: подробности

На Славянском НПЗ возник пожар из-за атаки БПЛА Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша,  stock
Сотрудник НПЗ погиб в результате атаки БПЛА на завод Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники Вооруженных сил Украины пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае. Предварительно известно об одном погибшем. Подробнее — в материале URA.RU.

О взрывах сообщили жители Славянска-на-Кубани

О звуках взрывов в Славянске-на-Кубани ночью 17 марта сообщили местные, пишет telegram-канал «Осторожно Новости». Уточняется, что местный завод атаковала группа беспилотников. Часть дронов долетела до производства, после чего там начался пожар. На место выехали медики и оперативные службы.

БПЛА пытались атаковать Славянский НПЗ

Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ, беспилотники нейтрализованы. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что атака произошла в районе 3 часов утра по местному времени. Беспилотники были оперативно уничтожены, однако в результате падения одного из аппаратов произошло возгорание. К тушению пожара привлекли 83 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 50 человек.

Гибель сотрудника НПЗ

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил об одном пострадавшем в результате атаки БПЛА. По его словам, речь идет о сотруднике НПЗ. Позже в ЕДДС района заявили о смерти этого мужчины. Уточняется, что он умер от сердечного приступа. По данным службы, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован, угрозы населенному пункту нет. Сейчас идет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

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Беспилотники Вооруженных сил Украины пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае. Предварительно известно об одном погибшем. Подробнее — в материале URA.RU. О звуках взрывов в Славянске-на-Кубани ночью 17 марта сообщили местные, пишет telegram-канал «Осторожно Новости». Уточняется, что местный завод атаковала группа беспилотников. Часть дронов долетела до производства, после чего там начался пожар. На место выехали медики и оперативные службы. Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ, беспилотники нейтрализованы. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что атака произошла в районе 3 часов утра по местному времени. Беспилотники были оперативно уничтожены, однако в результате падения одного из аппаратов произошло возгорание. К тушению пожара привлекли 83 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 50 человек. Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил об одном пострадавшем в результате атаки БПЛА. По его словам, речь идет о сотруднике НПЗ. Позже в ЕДДС района заявили о смерти этого мужчины. Уточняется, что он умер от сердечного приступа. По данным службы, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован, угрозы населенному пункту нет. Сейчас идет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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