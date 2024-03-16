16 марта 2024

Губернатор Артюхов поблагодарил работников ЖКХ за преображение ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов пожелал работникам ЖКХ здоровья, успехов и благополучия Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Он поблагодарил специалистов отрасли за труд и отметил их вклад в преображение Ямала.

«Поздравляю ветеранов и трудовые коллективы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником! Вы поддерживаете стабильность работы всех систем жизнеобеспечения, спасибо за ваш труд! Мы видим, как Ямал преображается», — передают слова Артюхова на сайте окружного правительства.

Губернатор добавил, что труд ямальцев является основой комфортной жизни в ЯНАО. Артюхов пожелал работникам ЖКХ благополучия, успехов и здоровья.

В конце 2023 года коммунальные службы Ямала были переведены на усиленный режим работы. В режиме повышенной готовности в новогодние праздники работали электростанции, котельные, объекты водно-канализационного хозяйства и перевозчики твердых коммунальных отходов. Для устранения нештатных ситуаций в регионе имеются более 700 передвижных и стационарных автономных резервных источников электроснабжения. К особому режиму работы готовы 115 аварийно-выездных бригад.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Он поблагодарил специалистов отрасли за труд и отметил их вклад в преображение Ямала. «Поздравляю ветеранов и трудовые коллективы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником! Вы поддерживаете стабильность работы всех систем жизнеобеспечения, спасибо за ваш труд! Мы видим, как Ямал преображается», — передают слова Артюхова на сайте окружного правительства. Губернатор добавил, что труд ямальцев является основой комфортной жизни в ЯНАО. Артюхов пожелал работникам ЖКХ благополучия, успехов и здоровья. В конце 2023 года коммунальные службы Ямала были переведены на усиленный режим работы. В режиме повышенной готовности в новогодние праздники работали электростанции, котельные, объекты водно-канализационного хозяйства и перевозчики твердых коммунальных отходов. Для устранения нештатных ситуаций в регионе имеются более 700 передвижных и стационарных автономных резервных источников электроснабжения. К особому режиму работы готовы 115 аварийно-выездных бригад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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