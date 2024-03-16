Губернатор Артюхов поблагодарил работников ЖКХ за преображение ЯНАО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Он поблагодарил специалистов отрасли за труд и отметил их вклад в преображение Ямала.
«Поздравляю ветеранов и трудовые коллективы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником! Вы поддерживаете стабильность работы всех систем жизнеобеспечения, спасибо за ваш труд! Мы видим, как Ямал преображается», — передают слова Артюхова на сайте окружного правительства.
Губернатор добавил, что труд ямальцев является основой комфортной жизни в ЯНАО. Артюхов пожелал работникам ЖКХ благополучия, успехов и здоровья.
В конце 2023 года коммунальные службы Ямала были переведены на усиленный режим работы. В режиме повышенной готовности в новогодние праздники работали электростанции, котельные, объекты водно-канализационного хозяйства и перевозчики твердых коммунальных отходов. Для устранения нештатных ситуаций в регионе имеются более 700 передвижных и стационарных автономных резервных источников электроснабжения. К особому режиму работы готовы 115 аварийно-выездных бригад.
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