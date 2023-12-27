Коммунальные службы ЯНАО переходят на особый режим работы

С наступлением новогодних выходных все предприятия ЖКХ будут работать на Ямале в режиме повышенной готовности. На усиленный режим перейдут электростанции, котельные, объекты водно-канализационного хозяйства, перевозчики твердых коммунальных отходов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного правительства.
«Установлен особый контроль за работой энергообъектов в новогодние праздники. <…> Мобилизован оперативно-ремонтный персонал, проведен инструктаж и отработан механизм действий в нештатных ситуациях. Также на этот период региональный оператор по обращению с ТКО усилит контроль за вывозом мусора. В случае понижения температуры ниже 40 градусов специалисты готовы перейти на ручной режим вывоза ТКО», — цитирует пресс-служба слова директора окружного департамента тарифной политики Дмитрия Афанасьева.
Для устранения нештатных ситуаций в регионе имеются более 700 передвижных и стационарных автономных резервных источников электроснабжения. К особому режиму работы готовы 115 аварийно-выездных бригад.
Ранее URA.RU сообщало, что погода в последние дни уходящего года в ЯНАО будет отличаться значительным потеплением. Столбик термометра будет редко доходить до -10 градусов.
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