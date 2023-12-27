27 декабря 2023

Коммунальные службы ЯНАО переходят на особый режим работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальные службы ЯНАО готовятся к длинным новогодним выходным Фото:

С наступлением новогодних выходных все предприятия ЖКХ будут работать на Ямале в режиме повышенной готовности. На усиленный режим перейдут электростанции, котельные, объекты водно-канализационного хозяйства, перевозчики твердых коммунальных отходов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Установлен особый контроль за работой энергообъектов в новогодние праздники. <…> Мобилизован оперативно-ремонтный персонал, проведен инструктаж и отработан механизм действий в нештатных ситуациях. Также на этот период региональный оператор по обращению с ТКО усилит контроль за вывозом мусора. В случае понижения температуры ниже 40 градусов специалисты готовы перейти на ручной режим вывоза ТКО», — цитирует пресс-служба слова директора окружного департамента тарифной политики Дмитрия Афанасьева.

Для устранения нештатных ситуаций в регионе имеются более 700 передвижных и стационарных автономных резервных источников электроснабжения. К особому режиму работы готовы 115 аварийно-выездных бригад.

Ранее URA.RU сообщало, что погода в последние дни уходящего года в ЯНАО будет отличаться значительным потеплением. Столбик термометра будет редко доходить до -10 градусов.

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С наступлением новогодних выходных все предприятия ЖКХ будут работать на Ямале в режиме повышенной готовности. На усиленный режим перейдут электростанции, котельные, объекты водно-канализационного хозяйства, перевозчики твердых коммунальных отходов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного правительства. «Установлен особый контроль за работой энергообъектов в новогодние праздники. <…> Мобилизован оперативно-ремонтный персонал, проведен инструктаж и отработан механизм действий в нештатных ситуациях. Также на этот период региональный оператор по обращению с ТКО усилит контроль за вывозом мусора. В случае понижения температуры ниже 40 градусов специалисты готовы перейти на ручной режим вывоза ТКО», — цитирует пресс-служба слова директора окружного департамента тарифной политики Дмитрия Афанасьева. Для устранения нештатных ситуаций в регионе имеются более 700 передвижных и стационарных автономных резервных источников электроснабжения. К особому режиму работы готовы 115 аварийно-выездных бригад. Ранее URA.RU сообщало, что погода в последние дни уходящего года в ЯНАО будет отличаться значительным потеплением. Столбик термометра будет редко доходить до -10 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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