Коммунальные службы ЯНАО переходят на особый режим работы

28 декабря 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Коммунальные службы ЯНАО готовятся к длинным новогодним выходным Фото: Денис Моргунов © URA.RU С наступлением новогодних выходных все предприятия ЖКХ будут работать на Ямале в режиме повышенной готовности. На усиленный режим перейдут электростанции, котельные, объекты водно-канализационного хозяйства, перевозчики твердых коммунальных отходов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного правительства. «Установлен особый контроль за работой энергообъектов в новогодние праздники. <…> Мобилизован оперативно-ремонтный персонал, проведен инструктаж и отработан механизм действий в нештатных ситуациях. Также на этот период региональный оператор по обращению с ТКО усилит контроль за вывозом мусора. В случае понижения температуры ниже 40 градусов специалисты готовы перейти на ручной режим вывоза ТКО», — цитирует пресс-служба слова директора окружного департамента тарифной политики Дмитрия Афанасьева. Для устранения нештатных ситуаций в регионе имеются более 700 передвижных и стационарных автономных резервных источников электроснабжения. К особому режиму работы готовы 115 аварийно-выездных бригад. Ранее URA.RU сообщало, что погода в последние дни уходящего года в ЯНАО будет отличаться значительным потеплением. Столбик термометра будет редко доходить до -10 градусов.

С наступлением новогодних выходных все предприятия ЖКХ будут работать на Ямале в режиме повышенной готовности. На усиленный режим перейдут электростанции, котельные, объекты водно-канализационного хозяйства, перевозчики твердых коммунальных отходов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного правительства. «Установлен особый контроль за работой энергообъектов в новогодние праздники. <…> Мобилизован оперативно-ремонтный персонал, проведен инструктаж и отработан механизм действий в нештатных ситуациях. Также на этот период региональный оператор по обращению с ТКО усилит контроль за вывозом мусора. В случае понижения температуры ниже 40 градусов специалисты готовы перейти на ручной режим вывоза ТКО», — цитирует пресс-служба слова директора окружного департамента тарифной политики Дмитрия Афанасьева. Для устранения нештатных ситуаций в регионе имеются более 700 передвижных и стационарных автономных резервных источников электроснабжения. К особому режиму работы готовы 115 аварийно-выездных бригад. Ранее URA.RU сообщало, что погода в последние дни уходящего года в ЯНАО будет отличаться значительным потеплением. Столбик термометра будет редко доходить до -10 градусов.