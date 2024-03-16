На выборы в Екатеринбурге пришла студентка в кокошнике. Видео

17 марта 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Ранее на этом же участке проголосовал большой белый «медведь» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Екатеринбурге на избирательный участок №1417 пришла 20-летняя студентка Екатерина в народном костюме и кокошнике. Она проголосовала и объяснила URA.RU, почему выбрала именно такой наряд. «Я пришла в таком нарядном костюме, потому что сегодняшний день не просто обычный. Сегодня — важное мероприятие для нашей страны. Кроме того, сегодня Масленица, поэтому я хотела так подчеркнуть важность этого дня», — поделилась девушка. Интересно, что в первый день выборов (15 марта) на этом же участке заметили большого «медведя». Под маской оказался 18-летний парень, который решил таким способом отметить свои первые выборы. Следом за ним явились и новобрачные. Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает все самое важное о ходе голосования. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на избирательный участок №1417 пришла 20-летняя студентка Екатерина в народном костюме и кокошнике. Она проголосовала и объяснила URA.RU, почему выбрала именно такой наряд. «Я пришла в таком нарядном костюме, потому что сегодняшний день не просто обычный. Сегодня — важное мероприятие для нашей страны. Кроме того, сегодня Масленица, поэтому я хотела так подчеркнуть важность этого дня», — поделилась девушка. Интересно, что в первый день выборов (15 марта) на этом же участке заметили большого «медведя». Под маской оказался 18-летний парень, который решил таким способом отметить свои первые выборы. Следом за ним явились и новобрачные. Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает все самое важное о ходе голосования.