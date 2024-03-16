16 марта 2024

На выборы в Екатеринбурге пришла студентка в кокошнике. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Студентка Катерина на избирательном участке № 1417. Екатеринбург, девушка в кокошнике, выборы 2024
Ранее на этом же участке проголосовал большой белый «медведь» Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Екатеринбурге на избирательный участок №1417 пришла 20-летняя студентка Екатерина в народном костюме и кокошнике. Она проголосовала и объяснила URA.RU, почему выбрала именно такой наряд.

«Я пришла в таком нарядном костюме, потому что сегодняшний день не просто обычный. Сегодня — важное мероприятие для нашей страны. Кроме того, сегодня Масленица, поэтому я хотела так подчеркнуть важность этого дня», — поделилась девушка.

Интересно, что в первый день выборов (15 марта) на этом же участке заметили большого «медведя». Под маской оказался 18-летний парень, который решил таким способом отметить свои первые выборы. Следом за ним явились и новобрачные.

Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает все самое важное о ходе голосования.

Студентка Катерина на избирательном участке № 1417. Екатеринбург
Фото:
Студентка Катерина на избирательном участке № 1417. Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбурге на избирательный участок №1417 пришла 20-летняя студентка Екатерина в народном костюме и кокошнике. Она проголосовала и объяснила URA.RU, почему выбрала именно такой наряд. «Я пришла в таком нарядном костюме, потому что сегодняшний день не просто обычный. Сегодня — важное мероприятие для нашей страны. Кроме того, сегодня Масленица, поэтому я хотела так подчеркнуть важность этого дня», — поделилась девушка. Интересно, что в первый день выборов (15 марта) на этом же участке заметили большого «медведя». Под маской оказался 18-летний парень, который решил таким способом отметить свои первые выборы. Следом за ним явились и новобрачные. Выборы президента стартовали в России утром 15 марта. На пост главы государства претендуют четыре человека. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает все самое важное о ходе голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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