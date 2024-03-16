Избирком Тазовского района ЯНАО решил поощрить кота Кузю, который стал неофициальным талисманом выборов в округе. Ему приготовили специальный торт, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.
«В Тазовском районе, где на одном из участков работал кот Кузя, явка перевалила за 95%. Местный избирком решил отблагодарить пушистика и вручил ему паштетный торт», — сообщает пресс-служба окружного правительства.
Коту Кузе исполняется шесть лет. Его хозяин Аким Лапсуй подобрал его котенком шесть лет назад, когда возвращался с выборов президента РФ-2018. Кот вместе с хозяином наблюдали за процедурой выборов президента РФ на избирательном участке в Тазовском. Именно с присутствием кота ямальцы связали высокую явку на выборах, которую показывал весь район.
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