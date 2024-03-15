Жители ЯНАО связали высокую явку избирателей на выборы президента РФ в Тазовском районе с котом Кузей, которого берет с собой на участок наблюдатель Аким Лапсуй. В соцсетях публикуются мемы, где ямальцы советуют повышать явку с помощью животных.
«Пока Тазовский с помощью кота набирает популярность и явку на выборах, в других муниципалитетах вооружаются хорошей практикой», — написали в группе «Новости ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте». Под записью опубликована шуточная картинка (мем) с изображением мэра Ноябрьска Алексея Романова.
История кота Кузи стала известна 15 марта. Хозяин подобрал его в 2018 году, когда возвращался с избирательного участка. Теперь они вместе выполняют обязанности общественных наблюдателей.
По итогам первого дня голосования на выборах президента РФ, явка избирателей в Тазовском районе составила 80,85%, а в Ноябрьске — 50%. Такие данные озвучил председатель окружного Избиркома Андрей Гиберт утром 16 марта. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает о примечательных событиях, происходящих во второй день голосования.
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