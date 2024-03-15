15 марта 2024

Жители ЯНАО связали высокую явку на выборах президента РФ с котом-талисманом. Фото

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Галерея "Свитер". Выставка "На другой стороне". Екатеринбург, кошка, черный кот, полина причина
Ямальцы приписали успех по явке в Тазовском районе коту Кузе (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Жители ЯНАО связали высокую явку избирателей на выборы президента РФ в Тазовском районе с котом Кузей, которого берет с собой на участок наблюдатель Аким Лапсуй. В соцсетях публикуются мемы, где ямальцы советуют повышать явку с помощью животных.

«Пока Тазовский с помощью кота набирает популярность и явку на выборах, в других муниципалитетах вооружаются хорошей практикой», — написали в группе «Новости ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте». Под записью опубликована шуточная картинка (мем) с изображением мэра Ноябрьска Алексея Романова.

История кота Кузи стала известна 15 марта. Хозяин подобрал его в 2018 году, когда возвращался с избирательного участка. Теперь они вместе выполняют обязанности общественных наблюдателей.

По итогам первого дня голосования на выборах президента РФ, явка избирателей в Тазовском районе составила 80,85%, а в Ноябрьске — 50%. Такие данные озвучил председатель окружного Избиркома Андрей Гиберт утром 16 марта. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает о примечательных событиях, происходящих во второй день голосования.

Мем, придуманный ямальцами про явку избирателей в Ноябрьске
Мем, придуманный ямальцами про явку избирателей в Ноябрьске
Фото:

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Жители ЯНАО связали высокую явку избирателей на выборы президента РФ в Тазовском районе с котом Кузей, которого берет с собой на участок наблюдатель Аким Лапсуй. В соцсетях публикуются мемы, где ямальцы советуют повышать явку с помощью животных. «Пока Тазовский с помощью кота набирает популярность и явку на выборах, в других муниципалитетах вооружаются хорошей практикой», — написали в группе «Новости ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте». Под записью опубликована шуточная картинка (мем) с изображением мэра Ноябрьска Алексея Романова. История кота Кузи стала известна 15 марта. Хозяин подобрал его в 2018 году, когда возвращался с избирательного участка. Теперь они вместе выполняют обязанности общественных наблюдателей. По итогам первого дня голосования на выборах президента РФ, явка избирателей в Тазовском районе составила 80,85%, а в Ноябрьске — 50%. Такие данные озвучил председатель окружного Избиркома Андрей Гиберт утром 16 марта. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает о примечательных событиях, происходящих во второй день голосования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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