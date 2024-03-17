Депутат Госдумы намекнул, что снятие статуса иноагента войдет в обычную практику

Депутат Горелкин: снятие статуса иноагента войдет в обычную практику

17 марта 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Депутат Горелкин отметил, что кейс Николая Соболева может перейти в обычную практику Минюста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что снятие статуса иноагента, как это произошло с блогером Николаем Соболевым, может перейти в обычную практику Минюста. Об этом он заявил в своем Telegram. «Кейс Николая Соболева, с которым после проверки сняли статус иноагента, из категории „чуда“ (как охарактеризовал его сам блогер), может перейти в обычную практику Минюста», — сообщает Горелкин. По его словам, чтобы выйти из списка, нужно доказать, что иноагента не финансируют иностранные структуры, а сам он больше не подвергается иностранному влиянию и не способствует распространению западных нарративов. Соболев был внесен в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Позже, 15 марта 2024 года, Минюст России после плановой проверки и отчета об отсутствии западного финансирования исключил блогера из этого списка. Отмечалось, что Соболев утратил признаки иностранного агента. После исключения из списка блогер поделился своей реакцией в Telegram. В видеосообщении он показал, как расплакался после решения Минюста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что снятие статуса иноагента, как это произошло с блогером Николаем Соболевым, может перейти в обычную практику Минюста. Об этом он заявил в своем Telegram. «Кейс Николая Соболева, с которым после проверки сняли статус иноагента, из категории „чуда“ (как охарактеризовал его сам блогер), может перейти в обычную практику Минюста», — сообщает Горелкин. По его словам, чтобы выйти из списка, нужно доказать, что иноагента не финансируют иностранные структуры, а сам он больше не подвергается иностранному влиянию и не способствует распространению западных нарративов. Соболев был внесен в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Позже, 15 марта 2024 года, Минюст России после плановой проверки и отчета об отсутствии западного финансирования исключил блогера из этого списка. Отмечалось, что Соболев утратил признаки иностранного агента. После исключения из списка блогер поделился своей реакцией в Telegram. В видеосообщении он показал, как расплакался после решения Минюста.