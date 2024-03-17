Депутат Госдумы намекнул, что снятие статуса иноагента войдет в обычную практику

Депутат Горелкин: снятие статуса иноагента войдет в обычную практику
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Депутат Горелкин отметил, что кейс Николая Соболева может перейти в обычную практику Минюста Фото:

Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что снятие статуса иноагента, как это произошло с блогером Николаем Соболевым, может перейти в обычную практику Минюста. Об этом он заявил в своем Telegram.

«Кейс Николая Соболева, с которым после проверки сняли статус иноагента, из категории „чуда“ (как охарактеризовал его сам блогер), может перейти в обычную практику Минюста», — сообщает Горелкин. По его словам, чтобы выйти из списка, нужно доказать, что иноагента не финансируют иностранные структуры, а сам он больше не подвергается иностранному влиянию и не способствует распространению западных нарративов.

Соболев был внесен в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Позже, 15 марта 2024 года, Минюст России после плановой проверки и отчета об отсутствии западного финансирования исключил блогера из этого списка. Отмечалось, что Соболев утратил признаки иностранного агента.

После исключения из списка блогер поделился своей реакцией в Telegram. В видеосообщении он показал, как расплакался после решения Минюста.

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Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что снятие статуса иноагента, как это произошло с блогером Николаем Соболевым, может перейти в обычную практику Минюста. Об этом он заявил в своем Telegram. «Кейс Николая Соболева, с которым после проверки сняли статус иноагента, из категории „чуда“ (как охарактеризовал его сам блогер), может перейти в обычную практику Минюста», — сообщает Горелкин. По его словам, чтобы выйти из списка, нужно доказать, что иноагента не финансируют иностранные структуры, а сам он больше не подвергается иностранному влиянию и не способствует распространению западных нарративов. Соболев был внесен в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Позже, 15 марта 2024 года, Минюст России после плановой проверки и отчета об отсутствии западного финансирования исключил блогера из этого списка. Отмечалось, что Соболев утратил признаки иностранного агента. После исключения из списка блогер поделился своей реакцией в Telegram. В видеосообщении он показал, как расплакался после решения Минюста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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