Политика Выборы Путин лидирует в ЯНАО по предварительным данным ЦИК По предварительным данным, Владимир Путин набрал более 92% голосов 18 марта 2024 в 00:29 Размер текста - 17 + Первые результаты выборов в ЯНАО показали однозначную победу Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Избирком ЯНАО опубликовал первые итоги голосования на выборах президента РФ. По официальным данным избиркома на 21:06 по московскому времени 17 марта, в ЯНАО Владимира Путина поддержало 92.26% населения. На данный момент окружная избирательная комиссия обработала 89 943 бюллетеней — 635 из них оказались недействительны. Второе место по известным итогам в регионе занимает Леонид Слуцкий — за него проголосовало 3.35%, с небольшим отрывом идет Николай Харитонов — 2,16%. Последнюю строчку занимает Владислав Даванков — на данный момент он набрал 1,45% голосов, следует из данных избиркома ЯНАО. Ранее URA.RU рассказал о последних официальных итогах по явке на выборы в ЯНАО. Почти в каждом муниципалитете округа преодолели отметку в 90% избирателей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Избирком ЯНАО опубликовал первые итоги голосования на выборах президента РФ. По официальным данным избиркома на 21:06 по московскому времени 17 марта, в ЯНАО Владимира Путина поддержало 92.26% населения. На данный момент окружная избирательная комиссия обработала 89 943 бюллетеней — 635 из них оказались недействительны. Второе место по известным итогам в регионе занимает Леонид Слуцкий — за него проголосовало 3.35%, с небольшим отрывом идет Николай Харитонов — 2,16%. Последнюю строчку занимает Владислав Даванков — на данный момент он набрал 1,45% голосов, следует из данных избиркома ЯНАО. Ранее URA.RU рассказал о последних официальных итогах по явке на выборы в ЯНАО. Почти в каждом муниципалитете округа преодолели отметку в 90% избирателей {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям