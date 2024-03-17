Путин лидирует в ЯНАО по предварительным данным ЦИК

Избирком ЯНАО опубликовал первые итоги голосования на выборах президента РФ. По официальным данным избиркома на 21:06 по московскому времени 17 марта, в ЯНАО Владимира Путина поддержало 92.26% населения. На данный момент окружная избирательная комиссия обработала 89 943 бюллетеней — 635 из них оказались недействительны.
Второе место по известным итогам в регионе занимает Леонид Слуцкий — за него проголосовало 3.35%, с небольшим отрывом идет Николай Харитонов — 2,16%. Последнюю строчку занимает Владислав Даванков — на данный момент он набрал 1,45% голосов, следует из данных избиркома ЯНАО.
Ранее URA.RU рассказал о последних официальных итогах по явке на выборы в ЯНАО. Почти в каждом муниципалитете округа преодолели отметку в 90% избирателей
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