Кабмин Японии воздержался от комментариев об итогах выборов в России

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Выборы 2023. Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы, топ, звездочка, голосование, кабинка для голосования, выборы 2024
Есимаса Хаяси заявил, что в США ход выборов президента России подвергают сомнению Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Правительство Японии не стало давать комментарии по поводу выборов президента России, проходившие с 15 по 17 марта. Однако там отметили, что в Великобритании и Соединенных Штатах сомневаются на счет справедливости выборов. Об этом сообщил главный секретарь Кабинета Министров Есимаса Хаяси.

«Наша страна воздерживается от комментариев по поводу выборов, проведенных в России», — передает Asia News слова Хаяси. Он добавил, что в Великобритании и США некоторые люди подвергают сомнению справедливость и свободу этих выборов.

Ранее в Британии и Польше заявили, что президентские выборы в РФ не являются демократичными. В министерстве иностранных дел Польши и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считают, что условия их проведения не соответствуют закону.

Однако при этом во временной рабочей группы Совета по правам человека выразили мнение, что избирательные права россиян были соблюдены. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что международные наблюдатели не высказали замечаний по итогам трех дней голосования.

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Правительство Японии не стало давать комментарии по поводу выборов президента России, проходившие с 15 по 17 марта. Однако там отметили, что в Великобритании и Соединенных Штатах сомневаются на счет справедливости выборов. Об этом сообщил главный секретарь Кабинета Министров Есимаса Хаяси. «Наша страна воздерживается от комментариев по поводу выборов, проведенных в России», — передает Asia News слова Хаяси. Он добавил, что в Великобритании и США некоторые люди подвергают сомнению справедливость и свободу этих выборов. Ранее в Британии и Польше заявили, что президентские выборы в РФ не являются демократичными. В министерстве иностранных дел Польши и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считают, что условия их проведения не соответствуют закону. Однако при этом во временной рабочей группы Совета по правам человека выразили мнение, что избирательные права россиян были соблюдены. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что международные наблюдатели не высказали замечаний по итогам трех дней голосования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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