Польша и Британия сочли президентские выборы в РФ несвободными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подсчет бюллетеней на избирательном учатске в гимназии № 104. Екатеринбург, подсчет бюллетеней, выборы 2024
В России 15—17 марта прошли выборы президента Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Выборы президента России, проходившие с 15 по 17 марта, якобы не являются демократическими и честными. Условия, при которых проводилось голосование, не соответствуют законам, считают в министерстве иностранных дел Польши и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Польша не признает результаты выборов в новых регионах России. Голосование проходило в условиях репрессивного законодательства и запрета на участие в выборах кандидатов, выражающих другие взгляды на спецоперацию», — отметили в МИД Польши.

Кэмерон в соцсети X также отметил, что выборы в РФ, по его мнению, прошли нечестно. По словам главы МИД Великобритании, так якобы выглядят несвободные выборы.

При этом во временной рабочей группы Совета по правам человека считают, что избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Международные наблюдатели не высказали никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования на выборы президента России, сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Депутат парламента Республики Сербия, избранный 14 марта вице-спикером парламента, Йован Янич также заявил, что с интересом следил за выборами президента России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выборы президента России, проходившие с 15 по 17 марта, якобы не являются демократическими и честными. Условия, при которых проводилось голосование, не соответствуют законам, считают в министерстве иностранных дел Польши и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. «Польша не признает результаты выборов в новых регионах России. Голосование проходило в условиях репрессивного законодательства и запрета на участие в выборах кандидатов, выражающих другие взгляды на спецоперацию», — отметили в МИД Польши. Кэмерон в соцсети X также отметил, что выборы в РФ, по его мнению, прошли нечестно. По словам главы МИД Великобритании, так якобы выглядят несвободные выборы. При этом во временной рабочей группы Совета по правам человека считают, что избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Международные наблюдатели не высказали никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования на выборы президента России, сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Депутат парламента Республики Сербия, избранный 14 марта вице-спикером парламента, Йован Янич также заявил, что с интересом следил за выборами президента России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...