Выборы президента России, проходившие с 15 по 17 марта, якобы не являются демократическими и честными. Условия, при которых проводилось голосование, не соответствуют законам, считают в министерстве иностранных дел Польши и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
«Польша не признает результаты выборов в новых регионах России. Голосование проходило в условиях репрессивного законодательства и запрета на участие в выборах кандидатов, выражающих другие взгляды на спецоперацию», —
Кэмерон в соцсети X также отметил, что выборы в РФ, по его мнению, прошли нечестно. По словам главы МИД Великобритании, так якобы выглядят несвободные выборы.
При этом во временной рабочей группы Совета по правам человека считают, что избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Международные наблюдатели не высказали никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования на выборы президента России, сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Депутат парламента Республики Сербия, избранный 14 марта вице-спикером парламента, Йован Янич также заявил, что с интересом следил за выборами президента России.
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