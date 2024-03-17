Общество Курганский УКС закупает оборудование для одной из самых больших школ региона Курганской школе на 1100 мест выделили миллионы на закупку оборудования 18 марта 2024 в 13:07 Размер текста - 17 + УКС закупает оборудование для школы в Шадринске Фото: Анна Майорова © URA.RU Управление капитального строительства Курганской области дополнительно выделило порядка 11 миллионов рублей на закупку оборудования и товаров для школы на 1100 мест в Шадринске. Об этом сообщается в аукционной документации на сайте госзакупок. «Объект закупки: поставка товара для оснащения объекта: „Школа на 1100 мест в г. Шадринске“. Начальная цена: 4 989 559 рублей», — говорится в документации. Согласно техзаданию, необходимо поставить для школы 31 компьютер и 90 системных блоков. Также по другим аукционам поставщикам необходимо будет предоставить школе 80 многофункциональных устройств и по 90 мониторов, клавиатур и компьютерных мышей. Кроме того, требуется поставка бытовой техники и стеллажей. Общая стоимость закупок более 10,8 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что свердловский подрядчик построит канализацию к школе на 1100 мест в Шадринске. За работы на объекте компания «Уралбурстрой» получит 1,5 млн рублей. Строительством школы занимается местная фирма «Дон». Ее планируют завершить в июле 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Управление капитального строительства Курганской области дополнительно выделило порядка 11 миллионов рублей на закупку оборудования и товаров для школы на 1100 мест в Шадринске. Об этом сообщается в аукционной документации на сайте госзакупок. «Объект закупки: поставка товара для оснащения объекта: „Школа на 1100 мест в г. Шадринске“. Начальная цена: 4 989 559 рублей», — говорится в документации. Согласно техзаданию, необходимо поставить для школы 31 компьютер и 90 системных блоков. Также по другим аукционам поставщикам необходимо будет предоставить школе 80 многофункциональных устройств и по 90 мониторов, клавиатур и компьютерных мышей. Кроме того, требуется поставка бытовой техники и стеллажей. Общая стоимость закупок более 10,8 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что свердловский подрядчик построит канализацию к школе на 1100 мест в Шадринске. За работы на объекте компания «Уралбурстрой» получит 1,5 млн рублей. Строительством школы занимается местная фирма «Дон». Ее планируют завершить в июле 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям