17 марта 2024

Курганский УКС закупает оборудование для одной из самых больших школ региона

Курганской школе на 1100 мест выделили миллионы на закупку оборудования
© Служба новостей «URA.RU»
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УКС закупает оборудование для школы в Шадринске Фото:

Управление капитального строительства Курганской области дополнительно выделило порядка 11 миллионов рублей на закупку оборудования и товаров для школы на 1100 мест в Шадринске. Об этом сообщается в аукционной документации на сайте госзакупок.

«Объект закупки: поставка товара для оснащения объекта: „Школа на 1100 мест в г. Шадринске“. Начальная цена: 4 989 559 рублей», — говорится в документации. Согласно техзаданию, необходимо поставить для школы 31 компьютер и 90 системных блоков.

Также по другим аукционам поставщикам необходимо будет предоставить школе 80 многофункциональных устройств и по 90 мониторов, клавиатур и компьютерных мышей. Кроме того, требуется поставка бытовой техники и стеллажей. Общая стоимость закупок более 10,8 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что свердловский подрядчик построит канализацию к школе на 1100 мест в Шадринске. За работы на объекте компания «Уралбурстрой» получит 1,5 млн рублей. Строительством школы занимается местная фирма «Дон». Ее планируют завершить в июле 2024 года.

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Управление капитального строительства Курганской области дополнительно выделило порядка 11 миллионов рублей на закупку оборудования и товаров для школы на 1100 мест в Шадринске. Об этом сообщается в аукционной документации на сайте госзакупок. «Объект закупки: поставка товара для оснащения объекта: „Школа на 1100 мест в г. Шадринске“. Начальная цена: 4 989 559 рублей», — говорится в документации. Согласно техзаданию, необходимо поставить для школы 31 компьютер и 90 системных блоков. Также по другим аукционам поставщикам необходимо будет предоставить школе 80 многофункциональных устройств и по 90 мониторов, клавиатур и компьютерных мышей. Кроме того, требуется поставка бытовой техники и стеллажей. Общая стоимость закупок более 10,8 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что свердловский подрядчик построит канализацию к школе на 1100 мест в Шадринске. За работы на объекте компания «Уралбурстрой» получит 1,5 млн рублей. Строительством школы занимается местная фирма «Дон». Ее планируют завершить в июле 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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