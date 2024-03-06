Свердловский подрядчик построит канализацию к одной из самых больших курганских школ

Компания «Уралбурстрой» построит канализацию к школе на 1100 мест в Шадринске
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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, канализационные кольца, канализация, жкх, котлован
В Шадринске построят канализацию к школе на 1100 мест Фото:

Компания «Уралбурстрой» из Екатеринбурга построит канализационную сеть к школе на 1100 мест в Шадринске Курганской области. За объект подрядчик получит 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Объект закупки: строительство канализационной сети к школе на 1100 мест, расположенной по адресу: г. Шадринск ул. В. Черемисина, 3. Подрядчик: ООО „Уралбурстрой“, г. Екатеринбург», — указано в документации. Заказчиком выступает МП «Водоканал».

По данным сервиса СБИС, предприятие «Уралбурстрой» занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения. У компании в Курганской области было выиграно четыре аукциона на общую сумму в шесть миллионов рублей.

Строительство школы на 1100 мест в Шадринске ведет местная фирма «Дон». На объекте идут отделочные работы, завезено оборудование и элементы благоустройства. Уже проведен природный газ к котельной. Изначально сдать школу должны были в конце 2024 года, но после проверок прокуратуры сроки сдачи были перенесены на июль 2024 года. Стоимость проекта составляет более одного миллиарда рублей.

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Компания «Уралбурстрой» из Екатеринбурга построит канализационную сеть к школе на 1100 мест в Шадринске Курганской области. За объект подрядчик получит 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: строительство канализационной сети к школе на 1100 мест, расположенной по адресу: г. Шадринск ул. В. Черемисина, 3. Подрядчик: ООО „Уралбурстрой“, г. Екатеринбург», — указано в документации. Заказчиком выступает МП «Водоканал». По данным сервиса СБИС, предприятие «Уралбурстрой» занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения. У компании в Курганской области было выиграно четыре аукциона на общую сумму в шесть миллионов рублей. Строительство школы на 1100 мест в Шадринске ведет местная фирма «Дон». На объекте идут отделочные работы, завезено оборудование и элементы благоустройства. Уже проведен природный газ к котельной. Изначально сдать школу должны были в конце 2024 года, но после проверок прокуратуры сроки сдачи были перенесены на июль 2024 года. Стоимость проекта составляет более одного миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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