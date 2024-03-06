Свердловский подрядчик построит канализацию к одной из самых больших курганских школ

Компания «Уралбурстрой» из Екатеринбурга построит канализационную сеть к школе на 1100 мест в Шадринске Курганской области. За объект подрядчик получит 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«Объект закупки: строительство канализационной сети к школе на 1100 мест, расположенной по адресу: г. Шадринск ул. В. Черемисина, 3. Подрядчик: ООО „Уралбурстрой“, г. Екатеринбург», — указано в документации. Заказчиком выступает МП «Водоканал».
По данным сервиса СБИС, предприятие «Уралбурстрой» занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения. У компании в Курганской области было выиграно четыре аукциона на общую сумму в шесть миллионов рублей.
Строительство школы на 1100 мест в Шадринске ведет местная фирма «Дон». На объекте идут отделочные работы, завезено оборудование и элементы благоустройства. Уже проведен природный газ к котельной. Изначально сдать школу должны были в конце 2024 года, но после проверок прокуратуры сроки сдачи были перенесены на июль 2024 года. Стоимость проекта составляет более одного миллиарда рублей.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.