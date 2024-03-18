Си Цзиньпин направил Путину поздравление с победой на выборах

18 марта 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты России Владимира Путина с переизбранием на пост. По его словам, РФ добьется успехов под руководством нового лидера страны. «Председатель КНР СИ Цзиньпин направил Путину поздравление с переизбранием на должность президента РФ», — передает РИА Новости. Он отметил, что под руководством нового российского главы страна добьется успехов. Ранее новый глава России получил поздравления от лидера КНДР Ким Чен Ына, он лично направил ему письмо. Также и МИД Китая обратился к Путину с поздравлением. В ведомстве добавили, что российско-китайские отношения продолжат развиваться. Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись Владислав Даванков от «Новых людей», самовыдвиженец Владимир Путин, лидер КПРФ Николай Харитонов и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты России Владимира Путина с переизбранием на пост. По его словам, РФ добьется успехов под руководством нового лидера страны. «Председатель КНР СИ Цзиньпин направил Путину поздравление с переизбранием на должность президента РФ», — передает РИА Новости. Он отметил, что под руководством нового российского главы страна добьется успехов. Ранее новый глава России получил поздравления от лидера КНДР Ким Чен Ына, он лично направил ему письмо. Также и МИД Китая обратился к Путину с поздравлением. В ведомстве добавили, что российско-китайские отношения продолжат развиваться. Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись Владислав Даванков от «Новых людей», самовыдвиженец Владимир Путин, лидер КПРФ Николай Харитонов и Леонид Слуцкий от ЛДПР.