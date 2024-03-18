Си Цзиньпин направил Путину поздравление с победой на выборах

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента России Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты России Владимира Путина с переизбранием на пост. По его словам, РФ добьется успехов под руководством нового лидера страны.

«Председатель КНР СИ Цзиньпин направил Путину поздравление с переизбранием на должность президента РФ», — передает РИА Новости. Он отметил, что под руководством нового российского главы страна добьется успехов.

Ранее новый глава России получил поздравления от лидера КНДР Ким Чен Ына, он лично направил ему письмо. Также и МИД Китая обратился к Путину с поздравлением. В ведомстве добавили, что российско-китайские отношения продолжат развиваться.

Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись Владислав Даванков от «Новых людей», самовыдвиженец Владимир Путин, лидер КПРФ Николай Харитонов и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

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Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты России Владимира Путина с переизбранием на пост. По его словам, РФ добьется успехов под руководством нового лидера страны. «Председатель КНР СИ Цзиньпин направил Путину поздравление с переизбранием на должность президента РФ», — передает РИА Новости. Он отметил, что под руководством нового российского главы страна добьется успехов. Ранее новый глава России получил поздравления от лидера КНДР Ким Чен Ына, он лично направил ему письмо. Также и МИД Китая обратился к Путину с поздравлением. В ведомстве добавили, что российско-китайские отношения продолжат развиваться. Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись Владислав Даванков от «Новых людей», самовыдвиженец Владимир Путин, лидер КПРФ Николай Харитонов и Леонид Слуцкий от ЛДПР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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