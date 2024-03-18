МИД Китая обратился к Путину после его победы на выборах

18 марта 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

МИД КНР выразил уверенность в дальнейшем развитие российско-китайских отношений Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году МИД Китая поздравил кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина с победой на выборах в России, которые проходили с 15 по 17 марта. В ведомстве выразили уверенность в том, что российско-китайские отношения продолжат свое развитие. «Китай выражает поздравления в связи с этим. Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху», — передает РИА Новости информацию из МИД. Там также выразили уверенность в продолжении развития отношений между двумя странами. Ранее ЦИК РФ опубликовала результаты 80% обработанных бюллетеней избирателей. Согласно ним, Владимир Путин лидирует с результатом в 87,15% голосов. При этом у кандидата от КПРФ Николая Харитонова 4,22% голосов, Владислав Даванков от партии «Новые люди» набрал 4,04% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,16% голосов избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД Китая поздравил кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина с победой на выборах в России, которые проходили с 15 по 17 марта. В ведомстве выразили уверенность в том, что российско-китайские отношения продолжат свое развитие. «Китай выражает поздравления в связи с этим. Китай и Россия являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху», — передает РИА Новости информацию из МИД. Там также выразили уверенность в продолжении развития отношений между двумя странами. Ранее ЦИК РФ опубликовала результаты 80% обработанных бюллетеней избирателей. Согласно ним, Владимир Путин лидирует с результатом в 87,15% голосов. При этом у кандидата от КПРФ Николая Харитонова 4,22% голосов, Владислав Даванков от партии «Новые люди» набрал 4,04% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,16% голосов избирателей.