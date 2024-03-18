El Pais: военные НАТО уже находятся на Украине

18 марта 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Военные из НАТО находятся на Украине для проведения разведывательных операций, пишет El Pais. Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Военные из НАТО в настоящий момент уже находятся на территории Украины. Они проводят разведывательные операции. Об этом сообщает испанская газета El Pais. «Военные из стран НАТО уже присутствуют на территории Украины для контроля за предоставленным Киеву оружием. Также они проводят разведывательные и учебные операции», — передают испанские журналисты. Они также пишут о том, что солдаты альянса якобы не участвуют в боевых действиях. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что военные из Североатлантического альянса уже находятся на Украине. Еще до этого президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Западу направить свои войска на помощь Киеву. Изначально в Варшаве выступали против этого, затем спустя несколько дней заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский заявил, что Польша может направить до 300 тысяч своих военных. Участие стран НАТО на Украине может привести к серьезным последствиям, говорил президент России Владимир Путин, сообщает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные из НАТО в настоящий момент уже находятся на территории Украины. Они проводят разведывательные операции. Об этом сообщает испанская газета El Pais. «Военные из стран НАТО уже присутствуют на территории Украины для контроля за предоставленным Киеву оружием. Также они проводят разведывательные и учебные операции», — передают испанские журналисты. Они также пишут о том, что солдаты альянса якобы не участвуют в боевых действиях. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что военные из Североатлантического альянса уже находятся на Украине. Еще до этого президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Западу направить свои войска на помощь Киеву. Изначально в Варшаве выступали против этого, затем спустя несколько дней заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский заявил, что Польша может направить до 300 тысяч своих военных. Участие стран НАТО на Украине может привести к серьезным последствиям, говорил президент России Владимир Путин, сообщает РАПСИ.