Что известно о задержанном гендиректоре «Водоканала» Первоуральска

Врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергей Матафонов был задержан силовиками во время рабочего совещания в прокуратуре. Его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Что известно о Матафонове — в сбойке URA.RU.
Карьера на первоуральском «Водоканале»
На предприятие Сергей Матафонов пришел в сентябре 2001 года. Он начинал с должности мастера водопроводно-канализационного хозяйства. В 2007 возглавил участок городских сетей водоснабжения. Через семь лет стал заместителем директора по производству. 6 февраля 2024 года его назначили и. о. гендиректора «Водоканала» Первоуральска.
Работу Матафонова неоднократно отмечали. Он получал грамоты и благодарственные письма от Законодательного собрания Свердловской области, мэра Первоуральска Игоря Кабца и от регионального министерства энергетики и ЖКХ.
Задержание Матафонова
Матафонов был задержан утром 13 февраля во время рабочего совещания в прокуратуре Первоуральска. На собрании решались вопросы по линии ЖКХ. Там были собраны коммунальные учреждения и ведомства Первоуральска.
Внезапно в здание зашли силовики в масках и скрутили Матафонова. По данным telegram-канала Ural Mash, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Деньги ему мог передать один из предпринимателей. Против Матафонова было возбуждено уголовное дело. Скоро ему выберут меру пресечения.
Проблемы с водой в Первоуральске
В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой. По их словам, ее либо нет совсем, либо из-под кранов льется грязная вода. На проблему обращал внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время прямой линии он заявлял, что Первоуральску нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.
В отношении «Водоканала» было возбуждено два уголовных дела о халатности из-за аварий. Одна была в октябре — тогда без воды осталась половина города, вторая — в начале декабря. Тогда коммунальщики во время ремонтных работ случайно сломали насос.
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