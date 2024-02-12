12 февраля 2024

Что известно о задержанном гендиректоре «Водоканала» Первоуральска

Гендиректора «Водоканала» Первоуральска задержали из-за взятки в 250 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Матафонов подозревается в получении взятки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю

Врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергей Матафонов был задержан силовиками во время рабочего совещания в прокуратуре. Его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Что известно о Матафонове — в сбойке URA.RU.

Карьера на первоуральском «Водоканале»

На предприятие Сергей Матафонов пришел в сентябре 2001 года. Он начинал с должности мастера водопроводно-канализационного хозяйства. В 2007 возглавил участок городских сетей водоснабжения. Через семь лет стал заместителем директора по производству. 6 февраля 2024 года его назначили и. о. гендиректора «Водоканала» Первоуральска.

Работу Матафонова неоднократно отмечали. Он получал грамоты и благодарственные письма от Законодательного собрания Свердловской области, мэра Первоуральска Игоря Кабца и от регионального министерства энергетики и ЖКХ.

Сергей Матафонов работает в «Водоканале» с 2001 года
Сергей Матафонов работает в «Водоканале» с 2001 года
Фото:

Задержание Матафонова

Матафонов был задержан утром 13 февраля во время рабочего совещания в прокуратуре Первоуральска. На собрании решались вопросы по линии ЖКХ. Там были собраны коммунальные учреждения и ведомства Первоуральска.

Внезапно в здание зашли силовики в масках и скрутили Матафонова. По данным telegram-канала Ural Mash, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Деньги ему мог передать один из предпринимателей. Против Матафонова было возбуждено уголовное дело. Скоро ему выберут меру пресечения.

Проблемы с водой в Первоуральске

В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой. По их словам, ее либо нет совсем, либо из-под кранов льется грязная вода. На проблему обращал внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время прямой линии он заявлял, что Первоуральску нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.

В отношении «Водоканала» было возбуждено два уголовных дела о халатности из-за аварий. Одна была в октябре — тогда без воды осталась половина города, вторая — в начале декабря. Тогда коммунальщики во время ремонтных работ случайно сломали насос.

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Врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергей Матафонов был задержан силовиками во время рабочего совещания в прокуратуре. Его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Что известно о Матафонове — в сбойке URA.RU. На предприятие Сергей Матафонов пришел в сентябре 2001 года. Он начинал с должности мастера водопроводно-канализационного хозяйства. В 2007 возглавил участок городских сетей водоснабжения. Через семь лет стал заместителем директора по производству. 6 февраля 2024 года его назначили и. о. гендиректора «Водоканала» Первоуральска. Работу Матафонова неоднократно отмечали. Он получал грамоты и благодарственные письма от Законодательного собрания Свердловской области, мэра Первоуральска Игоря Кабца и от регионального министерства энергетики и ЖКХ. Матафонов был задержан утром 13 февраля во время рабочего совещания в прокуратуре Первоуральска. На собрании решались вопросы по линии ЖКХ. Там были собраны коммунальные учреждения и ведомства Первоуральска. Внезапно в здание зашли силовики в масках и скрутили Матафонова. По данным telegram-канала Ural Mash, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Деньги ему мог передать один из предпринимателей. Против Матафонова было возбуждено уголовное дело. Скоро ему выберут меру пресечения. В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой. По их словам, ее либо нет совсем, либо из-под кранов льется грязная вода. На проблему обращал внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время прямой линии он заявлял, что Первоуральску нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. В отношении «Водоканала» было возбуждено два уголовных дела о халатности из-за аварий. Одна была в октябре — тогда без воды осталась половина города, вторая — в начале декабря. Тогда коммунальщики во время ремонтных работ случайно сломали насос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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