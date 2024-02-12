Что известно о задержанном гендиректоре «Водоканала» Первоуральска

Гендиректора «Водоканала» Первоуральска задержали из-за взятки в 250 тысяч

13 февраля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Сергей Матафонов подозревается в получении взятки (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю Врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергей Матафонов был задержан силовиками во время рабочего совещания в прокуратуре. Его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Что известно о Матафонове — в сбойке URA.RU. Карьера на первоуральском «Водоканале» На предприятие Сергей Матафонов пришел в сентябре 2001 года. Он начинал с должности мастера водопроводно-канализационного хозяйства. В 2007 возглавил участок городских сетей водоснабжения. Через семь лет стал заместителем директора по производству. 6 февраля 2024 года его назначили и. о. гендиректора «Водоканала» Первоуральска. Работу Матафонова неоднократно отмечали. Он получал грамоты и благодарственные письма от Законодательного собрания Свердловской области, мэра Первоуральска Игоря Кабца и от регионального министерства энергетики и ЖКХ. Сергей Матафонов работает в «Водоканале» с 2001 года Фото: сообщество «Водоканал г. Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте» Задержание Матафонова Матафонов был задержан утром 13 февраля во время рабочего совещания в прокуратуре Первоуральска. На собрании решались вопросы по линии ЖКХ. Там были собраны коммунальные учреждения и ведомства Первоуральска. Внезапно в здание зашли силовики в масках и скрутили Матафонова. По данным telegram-канала Ural Mash, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Деньги ему мог передать один из предпринимателей. Против Матафонова было возбуждено уголовное дело. Скоро ему выберут меру пресечения. Проблемы с водой в Первоуральске В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой. По их словам, ее либо нет совсем, либо из-под кранов льется грязная вода. На проблему обращал внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время прямой линии он заявлял, что Первоуральску нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. В отношении «Водоканала» было возбуждено два уголовных дела о халатности из-за аварий. Одна была в октябре — тогда без воды осталась половина города, вторая — в начале декабря. Тогда коммунальщики во время ремонтных работ случайно сломали насос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергей Матафонов был задержан силовиками во время рабочего совещания в прокуратуре. Его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Что известно о Матафонове — в сбойке URA.RU. На предприятие Сергей Матафонов пришел в сентябре 2001 года. Он начинал с должности мастера водопроводно-канализационного хозяйства. В 2007 возглавил участок городских сетей водоснабжения. Через семь лет стал заместителем директора по производству. 6 февраля 2024 года его назначили и. о. гендиректора «Водоканала» Первоуральска. Работу Матафонова неоднократно отмечали. Он получал грамоты и благодарственные письма от Законодательного собрания Свердловской области, мэра Первоуральска Игоря Кабца и от регионального министерства энергетики и ЖКХ. Матафонов был задержан утром 13 февраля во время рабочего совещания в прокуратуре Первоуральска. На собрании решались вопросы по линии ЖКХ. Там были собраны коммунальные учреждения и ведомства Первоуральска. Внезапно в здание зашли силовики в масках и скрутили Матафонова. По данным telegram-канала Ural Mash, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Деньги ему мог передать один из предпринимателей. Против Матафонова было возбуждено уголовное дело. Скоро ему выберут меру пресечения. В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой. По их словам, ее либо нет совсем, либо из-под кранов льется грязная вода. На проблему обращал внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время прямой линии он заявлял, что Первоуральску нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. В отношении «Водоканала» было возбуждено два уголовных дела о халатности из-за аварий. Одна была в октябре — тогда без воды осталась половина города, вторая — в начале декабря. Тогда коммунальщики во время ремонтных работ случайно сломали насос.