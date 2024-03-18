Матерившийся в телеэфире тюменец споет рэп про Путина в центре Москвы

Тюменец Никита Белов исполнит рэп, посвященный президенту Владимиру Путину на Красной площади в Москве. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области.
«Тюменский музыкант исполнит песню „Человек, который изменил все“ на Красной площади. Концерт „Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани“ состоится в Москве 18 марта. Тюменец Никита Белов написал песню о президенте России Владимире Путине, вдохновившись фразой Александра Моора», — говорится в сообщении.
С клипа на песню «Человек, который изменил все» начался в Тюмени форум-концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Житель Тюмени Никита Белов известен горожанам, как телеведущий, которого уволили за нецензурную брань во время эфира. Ранее URA.RU писало, что на написание песни о президенте Никиту Белова вдохновил приезд общественницы Екатерины Мизулиной в Тюмень.
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