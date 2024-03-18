Кадыров пообещал выполнить любой приказ Путина

Кадыров поздравил Путина с победой на выборах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан,  stock
Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин является самым мудрым политиком Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Он отметил, что готов выполнить любой приказ российского главы.

«От себя лично и от имени всего чеченского народа я искренне поздравляю Владимира Путина с убедительной победой на очередных выборах президента Российской Федерации! <…> Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства», — опубликовал Кадыров свое поздравление в telegram-канале.

Он пожелал российскому главе долгих лет жизни и безграничных успехов на пути. Кадыров назвал Путина самым мудрым и дальновидным политиком современности.

Президентские выборы в России шли на протяжении трех дней. ЦИК РФ продолжает подсчет голосов. Комиссия готова окончательно подвести итоги 21 марта. Предварительно известно, что Путин набрал 87%. Число проголосовавших на выборах в Москве превысило пять млн человек, передают «Дни.ру».

?

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Он отметил, что готов выполнить любой приказ российского главы. «От себя лично и от имени всего чеченского народа я искренне поздравляю Владимира Путина с убедительной победой на очередных выборах президента Российской Федерации! <…> Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства», — опубликовал Кадыров свое поздравление в telegram-канале. Он пожелал российскому главе долгих лет жизни и безграничных успехов на пути. Кадыров назвал Путина самым мудрым и дальновидным политиком современности. Президентские выборы в России шли на протяжении трех дней. ЦИК РФ продолжает подсчет голосов. Комиссия готова окончательно подвести итоги 21 марта. Предварительно известно, что Путин набрал 87%. Число проголосовавших на выборах в Москве превысило пять млн человек, передают «Дни.ру». ?
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...