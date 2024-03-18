Кадыров пообещал выполнить любой приказ Путина

Кадыров поздравил Путина с победой на выборах

18 марта 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин является самым мудрым политиком Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Он отметил, что готов выполнить любой приказ российского главы. «От себя лично и от имени всего чеченского народа я искренне поздравляю Владимира Путина с убедительной победой на очередных выборах президента Российской Федерации! <…> Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства», — опубликовал Кадыров свое поздравление в telegram-канале. Он пожелал российскому главе долгих лет жизни и безграничных успехов на пути. Кадыров назвал Путина самым мудрым и дальновидным политиком современности. Президентские выборы в России шли на протяжении трех дней. ЦИК РФ продолжает подсчет голосов. Комиссия готова окончательно подвести итоги 21 марта. Предварительно известно, что Путин набрал 87%. Число проголосовавших на выборах в Москве превысило пять млн человек, передают «Дни.ру». ? Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Он отметил, что готов выполнить любой приказ российского главы. «От себя лично и от имени всего чеченского народа я искренне поздравляю Владимира Путина с убедительной победой на очередных выборах президента Российской Федерации! <…> Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства», — опубликовал Кадыров свое поздравление в telegram-канале. Он пожелал российскому главе долгих лет жизни и безграничных успехов на пути. Кадыров назвал Путина самым мудрым и дальновидным политиком современности. Президентские выборы в России шли на протяжении трех дней. ЦИК РФ продолжает подсчет голосов. Комиссия готова окончательно подвести итоги 21 марта. Предварительно известно, что Путин набрал 87%. Число проголосовавших на выборах в Москве превысило пять млн человек, передают «Дни.ру». ?