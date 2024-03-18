Цены на сырье для шоколада побили исторический рекорд

ICE Futures: цены на какао-бобы в мире выросли до 8,3 тысячи долларов за тонну

Тонна какао-бобов достигла стоимости в 8,3 тысячи долларов Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Биржевая цена какао-бобов в мире достигла нового исторического рекорда — более 8,3 тысячи долларов за тонну, увеличившись в два раза с конца прошлого года. Об этом следует из данных ICE Futures.

В начале февраля цена за тонну какао-бобов на бирже впервые с 1977 года достигла отметки в пять тысяч долларов. В течение недели цены выросли и достигли отметки в 5,5 тысячи долларов за тонну, побив рекорд, установленный 47 лет назад, говорится в отчете. Сегодня во время торгов цена на какао-бобы достигла 8380 долларов за тонну, что вдвое превышает цену этого сырья на конец 2023 года. Затем цены снизились до уровня в 8310 долларов.

Ранее несколько участников рынка сообщили, что из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки в России вырастут цены на шоколад. Экономист Вячеслав Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад в российских магазинах на 15%. По словам профессора Никиты Кричевского, также повышение ключевой ставки вызовет рост цен на товары, передают «Дни.ру».