Цены на сырье для шоколада побили исторический рекорд

ICE Futures: цены на какао-бобы в мире выросли до 8,3 тысячи долларов за тонну
© Служба новостей «URA.RU»
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М.В. Мишустин посетил шоколадную фабрику., конфеты, шоколад, конфета, шоколадная фабрика
Тонна какао-бобов достигла стоимости в 8,3 тысячи долларов Фото:

Биржевая цена какао-бобов в мире достигла нового исторического рекорда — более 8,3 тысячи долларов за тонну, увеличившись в два раза с конца прошлого года. Об этом следует из данных ICE Futures.

В начале февраля цена за тонну какао-бобов на бирже впервые с 1977 года достигла отметки в пять тысяч долларов. В течение недели цены выросли и достигли отметки в 5,5 тысячи долларов за тонну, побив рекорд, установленный 47 лет назад, говорится в отчете. Сегодня во время торгов цена на какао-бобы достигла 8380 долларов за тонну, что вдвое превышает цену этого сырья на конец 2023 года. Затем цены снизились до уровня в 8310 долларов.

Ранее несколько участников рынка сообщили, что из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки в России вырастут цены на шоколад. Экономист Вячеслав Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад в российских магазинах на 15%. По словам профессора Никиты Кричевского, также повышение ключевой ставки вызовет рост цен на товары, передают «Дни.ру».

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Биржевая цена какао-бобов в мире достигла нового исторического рекорда — более 8,3 тысячи долларов за тонну, увеличившись в два раза с конца прошлого года. Об этом следует из данных ICE Futures. В начале февраля цена за тонну какао-бобов на бирже впервые с 1977 года достигла отметки в пять тысяч долларов. В течение недели цены выросли и достигли отметки в 5,5 тысячи долларов за тонну, побив рекорд, установленный 47 лет назад, говорится в отчете. Сегодня во время торгов цена на какао-бобы достигла 8380 долларов за тонну, что вдвое превышает цену этого сырья на конец 2023 года. Затем цены снизились до уровня в 8310 долларов. Ранее несколько участников рынка сообщили, что из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки в России вырастут цены на шоколад. Экономист Вячеслав Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад в российских магазинах на 15%. По словам профессора Никиты Кричевского, также повышение ключевой ставки вызовет рост цен на товары, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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