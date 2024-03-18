Прибыль «Лукойла» снизилась за 2023 год

18 марта 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Валовая прибыль сократилась у «Лукойла» на 21,2% Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Чистая прибыль компании «Лукойл» за 2023 год упала на 17,1% по сравнению с 2022 годом и достигла отметки в 655,289 миллиарда рублей. Об этом следует из отчетности компании. «Чистая прибыль „Лукойла“ по РСБУ за 2023 год снизилась на 17,1% по сравнению с 2022 годом и составила 655,289 миллиарда рублей», — говорится в отчете. Отмечается, что выручка сократилась на 4,2% и достигла 2,753 триллиона рублей, а валовая прибыль уменьшилась на 21,2% до 858,297 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что «Лукойл» заработал более триллиона рублей за 2023 год. Акции «Лукойла» обогнали по темпам роста ценные бумаги других нефтяных компаний России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чистая прибыль компании «Лукойл» за 2023 год упала на 17,1% по сравнению с 2022 годом и достигла отметки в 655,289 миллиарда рублей. Об этом следует из отчетности компании. «Чистая прибыль „Лукойла“ по РСБУ за 2023 год снизилась на 17,1% по сравнению с 2022 годом и составила 655,289 миллиарда рублей», — говорится в отчете. Отмечается, что выручка сократилась на 4,2% и достигла 2,753 триллиона рублей, а валовая прибыль уменьшилась на 21,2% до 858,297 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что «Лукойл» заработал более триллиона рублей за 2023 год. Акции «Лукойла» обогнали по темпам роста ценные бумаги других нефтяных компаний России.