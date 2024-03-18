Прибыль «Лукойла» снизилась за 2023 год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтегазовый форум Тюмень необр, лукойл
Валовая прибыль сократилась у «Лукойла» на 21,2% Фото:

Чистая прибыль компании «Лукойл» за 2023 год упала на 17,1% по сравнению с 2022 годом и достигла отметки в 655,289 миллиарда рублей. Об этом следует из отчетности компании.

«Чистая прибыль „Лукойла“ по РСБУ за 2023 год снизилась на 17,1% по сравнению с 2022 годом и составила 655,289 миллиарда рублей», — говорится в отчете. Отмечается, что выручка сократилась на 4,2% и достигла 2,753 триллиона рублей, а валовая прибыль уменьшилась на 21,2% до 858,297 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» заработал более триллиона рублей за 2023 год. Акции «Лукойла» обогнали по темпам роста ценные бумаги других нефтяных компаний России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чистая прибыль компании «Лукойл» за 2023 год упала на 17,1% по сравнению с 2022 годом и достигла отметки в 655,289 миллиарда рублей. Об этом следует из отчетности компании. «Чистая прибыль „Лукойла“ по РСБУ за 2023 год снизилась на 17,1% по сравнению с 2022 годом и составила 655,289 миллиарда рублей», — говорится в отчете. Отмечается, что выручка сократилась на 4,2% и достигла 2,753 триллиона рублей, а валовая прибыль уменьшилась на 21,2% до 858,297 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что «Лукойл» заработал более триллиона рублей за 2023 год. Акции «Лукойла» обогнали по темпам роста ценные бумаги других нефтяных компаний России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...