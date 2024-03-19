Война беспилотников в течение года выйдет на новый уровень

«Офицеры России»: пехоте будет сложно покидать подземные сооружения из-за дронов

19 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

В FPV-дроны будут внедрять искусственный интеллект и машинное зрение, сказал Роман Шкурлатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская и украинская пехота в зоне проведения спецоперации будут с трудом покидать подземные сооружения из-за увеличения числа дронов с обеих сторон. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов. «Через шесть месяцев — год мы можем увидеть совершенно новый характер боевых действий. Возможно, что пехота будет в светлое время суток больше прибывать в каких-то подземных коммуникациях, потому что в воздухе будет постоянно висеть определенное количество дронов, нацеленных на поражение. Их будет настолько много, что можно будет уничтожать вплоть до каждого солдата», — сказал Роман Шкурлатов. Почему Россия и Украина наращивают производство БПЛА Новость по теме Украина потратит пять миллиардов на новые дроны По его словам, ставку на FPV-дроны делают и Россия, и Украина. «Это универсальное средство поражения, которое может заменить ракетные высокоточные боеприпасы, хоть и не в полной мере, но это дешевый аналог. Очевидно, что ставка делается именно на них как российской, так и противоборствующей стороной. Мы уже неоднократно слышали заявления Украины о программе по вводу миллиона беспилотников (несколько государств-членов НАТО решили передать Украине один млн беспилотников, — прим. URA.RU). НАТО создает дроновую коалицию, которая будет заниматься поставками. Речь идет не только об FPV, но и разведчиках и других беспилотниках. Российская военная промышленность тоже работает в этом направлении и совершенствуется», — отметил эксперт. Как защищаться от FPV-дронов Однако полноценной защиты от FPV-дронов пока нет, добавил собеседник агентства. «К сожалению, универсального средства мы пока найти не можем, как и противник. Сейчас речь идет о том, чтобы охватить как можно большее количество частот для управления FPV-дронами. То есть, если противник оперативно меняет частоту, то соответственно эти дроны выходят из зоны блокировки данным средством РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и его надо перенастраивать», — объяснил подполковник запаса. Кто победит в войне беспилотников Победителем в гонке дронов станет тот, кто оперативнее и качественнее внедрит в управление искусственный интеллект, продолжил Шурлатов. «Впереди будет тот, кто минимизирует зависимость FPV-дрона от управления человеком. Кто возьмет пальму первенства именно в разработках с искусственным интеллектом, с машинным зрением для этих беспилотников, тот и получит преимущество на поле боя. Чем меньше беспилотная система зависит от оператора, чем меньше связывающий их канал, который можно подавить, тем он более автономен, эффективен и смертоносен для противника», — подчеркнул специалист. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины дополнительно выделило пять миллиардов гривен (более 129 млн долларов) на закупку беспилотников для ВСУ. Руководитель одной из фабрик по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк подчеркнул, что Украина намерена произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская и украинская пехота в зоне проведения спецоперации будут с трудом покидать подземные сооружения из-за увеличения числа дронов с обеих сторон. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов. «Через шесть месяцев — год мы можем увидеть совершенно новый характер боевых действий. Возможно, что пехота будет в светлое время суток больше прибывать в каких-то подземных коммуникациях, потому что в воздухе будет постоянно висеть определенное количество дронов, нацеленных на поражение. Их будет настолько много, что можно будет уничтожать вплоть до каждого солдата», — сказал Роман Шкурлатов. По его словам, ставку на FPV-дроны делают и Россия, и Украина. «Это универсальное средство поражения, которое может заменить ракетные высокоточные боеприпасы, хоть и не в полной мере, но это дешевый аналог. Очевидно, что ставка делается именно на них как российской, так и противоборствующей стороной. Мы уже неоднократно слышали заявления Украины о программе по вводу миллиона беспилотников (несколько государств-членов НАТО решили передать Украине один млн беспилотников, — прим. URA.RU). НАТО создает дроновую коалицию, которая будет заниматься поставками. Речь идет не только об FPV, но и разведчиках и других беспилотниках. Российская военная промышленность тоже работает в этом направлении и совершенствуется», — отметил эксперт. Однако полноценной защиты от FPV-дронов пока нет, добавил собеседник агентства. «К сожалению, универсального средства мы пока найти не можем, как и противник. Сейчас речь идет о том, чтобы охватить как можно большее количество частот для управления FPV-дронами. То есть, если противник оперативно меняет частоту, то соответственно эти дроны выходят из зоны блокировки данным средством РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и его надо перенастраивать», — объяснил подполковник запаса. Победителем в гонке дронов станет тот, кто оперативнее и качественнее внедрит в управление искусственный интеллект, продолжил Шурлатов. «Впереди будет тот, кто минимизирует зависимость FPV-дрона от управления человеком. Кто возьмет пальму первенства именно в разработках с искусственным интеллектом, с машинным зрением для этих беспилотников, тот и получит преимущество на поле боя. Чем меньше беспилотная система зависит от оператора, чем меньше связывающий их канал, который можно подавить, тем он более автономен, эффективен и смертоносен для противника», — подчеркнул специалист. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины дополнительно выделило пять миллиардов гривен (более 129 млн долларов) на закупку беспилотников для ВСУ. Руководитель одной из фабрик по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк подчеркнул, что Украина намерена произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада.