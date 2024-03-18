Через несколько недель после ремонта на переезде в Кургане появились ямы

Спустя несколько недель после ямочного ремонта на Галкинском переезде в Кургане образовались ямы. На это указывают горожане в своей жалобе на портале «Обратись».
«Ямочного ремонта хватило на несколько недель. Дорога снова в ужасном состоянии. Ремонт изначально был сделан некачественно, между заплатами и полотном были щели. Из-за таяния снега и перепада температур эти щели за несколько дней превратились в ямы. Просим снова отремонтировать Галкинский переезд», — написано в обращении.
Корреспондент URA.RU направил запрос в упрдор мэрии Кургана с просьбой дать комментарий по теме публикации. Ответ ожидается.
Двумя неделями ранее жители поселка Теплый Стан рассказывали редакции о грузоперевозчиках, которые объезжают пункт весового контроля на шоссе Тюнина. Пытаясь избежать штрафов, машины разбивают поселковую дорогу.
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