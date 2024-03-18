18 марта 2024

Через несколько недель после ремонта на переезде в Кургане появились ямы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямы на дороге по улице 2-я Часовая. Курган, разбитая дорога, плохая дорога, выбоины в асфальте, ямы в асфальте, бездорожье, улица 2-ая часовая, выбоины
Ремонт дороги был проведен некачественно, отмечают горожане (архивное фото) Фото:

Спустя несколько недель после ямочного ремонта на Галкинском переезде в Кургане образовались ямы. На это указывают горожане в своей жалобе на портале «Обратись».

«Ямочного ремонта хватило на несколько недель. Дорога снова в ужасном состоянии. Ремонт изначально был сделан некачественно, между заплатами и полотном были щели. Из-за таяния снега и перепада температур эти щели за несколько дней превратились в ямы. Просим снова отремонтировать Галкинский переезд», — написано в обращении.

Корреспондент URA.RU направил запрос в упрдор мэрии Кургана с просьбой дать комментарий по теме публикации. Ответ ожидается.

Двумя неделями ранее жители поселка Теплый Стан рассказывали редакции о грузоперевозчиках, которые объезжают пункт весового контроля на шоссе Тюнина. Пытаясь избежать штрафов, машины разбивают поселковую дорогу.

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Спустя несколько недель после ямочного ремонта на Галкинском переезде в Кургане образовались ямы. На это указывают горожане в своей жалобе на портале «Обратись». «Ямочного ремонта хватило на несколько недель. Дорога снова в ужасном состоянии. Ремонт изначально был сделан некачественно, между заплатами и полотном были щели. Из-за таяния снега и перепада температур эти щели за несколько дней превратились в ямы. Просим снова отремонтировать Галкинский переезд», — написано в обращении. Корреспондент URA.RU направил запрос в упрдор мэрии Кургана с просьбой дать комментарий по теме публикации. Ответ ожидается. Двумя неделями ранее жители поселка Теплый Стан рассказывали редакции о грузоперевозчиках, которые объезжают пункт весового контроля на шоссе Тюнина. Пытаясь избежать штрафов, машины разбивают поселковую дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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