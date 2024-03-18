Общество ЖКХ и Городская среда Через несколько недель после ремонта на переезде в Кургане появились ямы 19 марта 2024 в 04:46 Размер текста - 17 + Ремонт дороги был проведен некачественно, отмечают горожане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спустя несколько недель после ямочного ремонта на Галкинском переезде в Кургане образовались ямы. На это указывают горожане в своей жалобе на портале «Обратись». «Ямочного ремонта хватило на несколько недель. Дорога снова в ужасном состоянии. Ремонт изначально был сделан некачественно, между заплатами и полотном были щели. Из-за таяния снега и перепада температур эти щели за несколько дней превратились в ямы. Просим снова отремонтировать Галкинский переезд», — написано в обращении. Корреспондент URA.RU направил запрос в упрдор мэрии Кургана с просьбой дать комментарий по теме публикации. Ответ ожидается. Двумя неделями ранее жители поселка Теплый Стан рассказывали редакции о грузоперевозчиках, которые объезжают пункт весового контроля на шоссе Тюнина. Пытаясь избежать штрафов, машины разбивают поселковую дорогу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спустя несколько недель после ямочного ремонта на Галкинском переезде в Кургане образовались ямы. На это указывают горожане в своей жалобе на портале «Обратись». «Ямочного ремонта хватило на несколько недель. Дорога снова в ужасном состоянии. Ремонт изначально был сделан некачественно, между заплатами и полотном были щели. Из-за таяния снега и перепада температур эти щели за несколько дней превратились в ямы. Просим снова отремонтировать Галкинский переезд», — написано в обращении. Корреспондент URA.RU направил запрос в упрдор мэрии Кургана с просьбой дать комментарий по теме публикации. Ответ ожидается. Двумя неделями ранее жители поселка Теплый Стан рассказывали редакции о грузоперевозчиках, которые объезжают пункт весового контроля на шоссе Тюнина. Пытаясь избежать штрафов, машины разбивают поселковую дорогу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям