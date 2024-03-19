Водители такси из Кургана и Омска ездят на заработки в Тюменскую область

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Такси. Тюмень, такси
Водителей такси из Кургана и Омска привлекают высокие цены и хорошие дороги в Тюменской области Фото:

Жителей Кургана и Омска привлекает работа в такси в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков.

«В последнее время в Тюменской области стало значительно больше водителей такси из Кургана и Омска. В первую очередь, омичей и курганцев привлекают более выгодные цены на городские пассажироперевозки. К тому же, состояние дорог в регионе получше, чем в Омской и Курганской областях. А это значит, что нужно тратить меньше денег на ремонт и содержание автомобилей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что некоторые жители соседних регионов работают в Тюменской области «вахтами». «Люди приезжают в Тюменскую область на несколько месяцев, работают, а затем возвращаются домой. В Тюмени живут на съемных квартирах», — сообщил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени увеличилось количество водителей такси. Зарабатывать на городских пассажироперевозках начали, в частности, владельцы электрокаров.

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Жителей Кургана и Омска привлекает работа в такси в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. «В последнее время в Тюменской области стало значительно больше водителей такси из Кургана и Омска. В первую очередь, омичей и курганцев привлекают более выгодные цены на городские пассажироперевозки. К тому же, состояние дорог в регионе получше, чем в Омской и Курганской областях. А это значит, что нужно тратить меньше денег на ремонт и содержание автомобилей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые жители соседних регионов работают в Тюменской области «вахтами». «Люди приезжают в Тюменскую область на несколько месяцев, работают, а затем возвращаются домой. В Тюмени живут на съемных квартирах», — сообщил инсайдер URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени увеличилось количество водителей такси. Зарабатывать на городских пассажироперевозках начали, в частности, владельцы электрокаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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