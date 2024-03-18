Курганский молокозавод увеличил выручку на десятки миллионов рублей

19 марта 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

ЗАО «Глинки» за год заработал более 268 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганское предприятие ЗАО «Глинки», занимающееся производством молока и выращиванием крупнорогатого скота, за год увеличило выручку более чем на 46 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия. «ЗАО „Глинки“. Выручка предприятия за 2022 год: 268 461 000 рублей. Это на 46,2 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. (222 166 000 рублей)», — говорится в бухгалтерской отчетности. Также за год на молокозаводе выросла чистая прибыль с 34,3 до 55,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что у крупнейшего курганского производителя молока в шесть раз увеличилась прибыль. По данным на 2022 год, АО «Молоко Зауралья» заработало около 111 млн рублей. Также сообщалось, что чистая прибыль выросла на катайском предприятии АО «Молоко» — 5,6 млн рублей. При этом выручка предприятия сократилась на 37 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганское предприятие ЗАО «Глинки», занимающееся производством молока и выращиванием крупнорогатого скота, за год увеличило выручку более чем на 46 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия. «ЗАО „Глинки“. Выручка предприятия за 2022 год: 268 461 000 рублей. Это на 46,2 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. (222 166 000 рублей)», — говорится в бухгалтерской отчетности. Также за год на молокозаводе выросла чистая прибыль с 34,3 до 55,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что у крупнейшего курганского производителя молока в шесть раз увеличилась прибыль. По данным на 2022 год, АО «Молоко Зауралья» заработало около 111 млн рублей. Также сообщалось, что чистая прибыль выросла на катайском предприятии АО «Молоко» — 5,6 млн рублей. При этом выручка предприятия сократилась на 37 млн рублей.