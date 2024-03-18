18 марта 2024

Курганский молокозавод увеличил выручку на десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко, молоко зауралья, цистерна 7
ЗАО «Глинки» за год заработал более 268 млн рублей Фото:

Курганское предприятие ЗАО «Глинки», занимающееся производством молока и выращиванием крупнорогатого скота, за год увеличило выручку более чем на 46 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия.

«ЗАО „Глинки“. Выручка предприятия за 2022 год: 268 461 000 рублей. Это на 46,2 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. (222 166 000 рублей)», — говорится в бухгалтерской отчетности. Также за год на молокозаводе выросла чистая прибыль с 34,3 до 55,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что у крупнейшего курганского производителя молока в шесть раз увеличилась прибыль. По данным на 2022 год, АО «Молоко Зауралья» заработало около 111 млн рублей. Также сообщалось, что чистая прибыль выросла на катайском предприятии АО «Молоко» — 5,6 млн рублей. При этом выручка предприятия сократилась на 37 млн рублей.

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Курганское предприятие ЗАО «Глинки», занимающееся производством молока и выращиванием крупнорогатого скота, за год увеличило выручку более чем на 46 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия. «ЗАО „Глинки“. Выручка предприятия за 2022 год: 268 461 000 рублей. Это на 46,2 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. (222 166 000 рублей)», — говорится в бухгалтерской отчетности. Также за год на молокозаводе выросла чистая прибыль с 34,3 до 55,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что у крупнейшего курганского производителя молока в шесть раз увеличилась прибыль. По данным на 2022 год, АО «Молоко Зауралья» заработало около 111 млн рублей. Также сообщалось, что чистая прибыль выросла на катайском предприятии АО «Молоко» — 5,6 млн рублей. При этом выручка предприятия сократилась на 37 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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