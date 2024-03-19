Экс-замгубернатора Кокорина приступила к работе в Челябинске

19 марта 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Лариса Кокорина руководит Росздравнадзором по Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина приступила к работе в должности руководителя территориального управления Росздравнадзора по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы. Кокорина подтвердила информацию агентству. «Я приступила к работе в должности руководителя территориального отдела Росздравнадзора по Челябинской области с 6 марта. Основные задачи — контроль и обеспечение исполнения законодательства в области охраны здоровья граждан, за доступностью оказания медицинской помощи, вопросы оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения», — сказала Кокорина. Глава ведомства отметила, что пока не может дать оценку сферы здравоохранения Челябинской области по сравнению с Курганской. «Чтобы дать оценку, нужно глубже погрузиться в деятельность в субъекте. В целом вопросы у населения в любом субъекте одинаковые: доступность медицинской помощи, качество медпомощи, обеспечение лекарствами», — подчеркнула она. В Курганской области Лариса Кокорина возглавляла региональный департамент здравоохранения. В сентябре 2020 года была назначена на должность заместителя губернатора по социальной политике. В феврале 2023 года стало известно об отставке Кокориной с должности замгубернатора. С марта по октябрь 2023 года она работала советником губернатора Курганской области по социальным вопросам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина приступила к работе в должности руководителя территориального управления Росздравнадзора по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы. Кокорина подтвердила информацию агентству. «Я приступила к работе в должности руководителя территориального отдела Росздравнадзора по Челябинской области с 6 марта. Основные задачи — контроль и обеспечение исполнения законодательства в области охраны здоровья граждан, за доступностью оказания медицинской помощи, вопросы оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения», — сказала Кокорина. Глава ведомства отметила, что пока не может дать оценку сферы здравоохранения Челябинской области по сравнению с Курганской. «Чтобы дать оценку, нужно глубже погрузиться в деятельность в субъекте. В целом вопросы у населения в любом субъекте одинаковые: доступность медицинской помощи, качество медпомощи, обеспечение лекарствами», — подчеркнула она. В Курганской области Лариса Кокорина возглавляла региональный департамент здравоохранения. В сентябре 2020 года была назначена на должность заместителя губернатора по социальной политике. В феврале 2023 года стало известно об отставке Кокориной с должности замгубернатора. С марта по октябрь 2023 года она работала советником губернатора Курганской области по социальным вопросам.