Экс-замгубернатора Кокорина приступила к работе в Челябинске

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Заседание правительства Курганской области, кокорина лариса
Лариса Кокорина руководит Росздравнадзором по Челябинской области Фото:

Бывший заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина приступила к работе в должности руководителя территориального управления Росздравнадзора по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы. Кокорина подтвердила информацию агентству.

«Я приступила к работе в должности руководителя территориального отдела Росздравнадзора по Челябинской области с 6 марта. Основные задачи — контроль и обеспечение исполнения законодательства в области охраны здоровья граждан, за доступностью оказания медицинской помощи, вопросы оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения», — сказала Кокорина.

Глава ведомства отметила, что пока не может дать оценку сферы здравоохранения Челябинской области по сравнению с Курганской. «Чтобы дать оценку, нужно глубже погрузиться в деятельность в субъекте. В целом вопросы у населения в любом субъекте одинаковые: доступность медицинской помощи, качество медпомощи, обеспечение лекарствами», — подчеркнула она.

В Курганской области Лариса Кокорина возглавляла региональный департамент здравоохранения. В сентябре 2020 года была назначена на должность заместителя губернатора по социальной политике. В феврале 2023 года стало известно об отставке Кокориной с должности замгубернатора. С марта по октябрь 2023 года она работала советником губернатора Курганской области по социальным вопросам.

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Бывший заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина приступила к работе в должности руководителя территориального управления Росздравнадзора по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы. Кокорина подтвердила информацию агентству. «Я приступила к работе в должности руководителя территориального отдела Росздравнадзора по Челябинской области с 6 марта. Основные задачи — контроль и обеспечение исполнения законодательства в области охраны здоровья граждан, за доступностью оказания медицинской помощи, вопросы оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения», — сказала Кокорина. Глава ведомства отметила, что пока не может дать оценку сферы здравоохранения Челябинской области по сравнению с Курганской. «Чтобы дать оценку, нужно глубже погрузиться в деятельность в субъекте. В целом вопросы у населения в любом субъекте одинаковые: доступность медицинской помощи, качество медпомощи, обеспечение лекарствами», — подчеркнула она. В Курганской области Лариса Кокорина возглавляла региональный департамент здравоохранения. В сентябре 2020 года была назначена на должность заместителя губернатора по социальной политике. В феврале 2023 года стало известно об отставке Кокориной с должности замгубернатора. С марта по октябрь 2023 года она работала советником губернатора Курганской области по социальным вопросам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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