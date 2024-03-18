Кремль не отреагировал на успехи тюменских политэлит на выборах президента

Администрация президента не отреагировала на высокий результат тюменского политического бомонда на выборах президента-2024. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников.
«Не был запланирован даже „разбор полетов“ с губернатором Александром Моором. Но это — хороший знак. Если бы что-то провалили — на ковер вызвали бы моментально. Затишье стоит расценивать как показатель того, что выборы регион отработал хорошо и в АП довольны», — сообщают инсайдеры агентства.
Высокопоставленные источники также сообщают, что громких повышений в ближайшее время ожидать не следует. Ранее ходили слухи, что после выборов на федеральную должность уйдет мэр Тюмени Руслан Кухарук.
По итогам выборов Владимир Путин в Тюменской области набрал 84,76% голосов. По окончательным данным облизбиркома, на втором месте идет Леонид Слуцкий (6,27%). Третье место — Николай Харитонов (6,17%). Четвертое — Владислав Даванков (2,03%). Явка составила 84,29%.
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