18 марта 2024

Кремль не отреагировал на успехи тюменских политэлит на выборах президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии "Единая Россия". Москва, депутат, чиновник, деловой стиль, бизнесмен
Тюменские власти остались без похвалы Кремля и громких повышений Фото:

Администрация президента не отреагировала на высокий результат тюменского политического бомонда на выборах президента-2024. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников.

Тюменские элиты укрепят связи с Кремлем после выборов

«Не был запланирован даже „разбор полетов“ с губернатором Александром Моором. Но это — хороший знак. Если бы что-то провалили — на ковер вызвали бы моментально. Затишье стоит расценивать как показатель того, что выборы регион отработал хорошо и в АП довольны», — сообщают инсайдеры агентства.

Высокопоставленные источники также сообщают, что громких повышений в ближайшее время ожидать не следует. Ранее ходили слухи, что после выборов на федеральную должность уйдет мэр Тюмени Руслан Кухарук.

По итогам выборов Владимир Путин в Тюменской области набрал 84,76% голосов. По окончательным данным облизбиркома, на втором месте идет Леонид Слуцкий (6,27%). Третье место — Николай Харитонов (6,17%). Четвертое — Владислав Даванков (2,03%). Явка составила 84,29%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента не отреагировала на высокий результат тюменского политического бомонда на выборах президента-2024. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников. «Не был запланирован даже „разбор полетов“ с губернатором Александром Моором. Но это — хороший знак. Если бы что-то провалили — на ковер вызвали бы моментально. Затишье стоит расценивать как показатель того, что выборы регион отработал хорошо и в АП довольны», — сообщают инсайдеры агентства. Высокопоставленные источники также сообщают, что громких повышений в ближайшее время ожидать не следует. Ранее ходили слухи, что после выборов на федеральную должность уйдет мэр Тюмени Руслан Кухарук. По итогам выборов Владимир Путин в Тюменской области набрал 84,76% голосов. По окончательным данным облизбиркома, на втором месте идет Леонид Слуцкий (6,27%). Третье место — Николай Харитонов (6,17%). Четвертое — Владислав Даванков (2,03%). Явка составила 84,29%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...