Тюменские элиты укрепят связи с Кремлем после выборов

Как помогла высокая явка и что это означает для региона

18 марта 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Отработка президентской кампании в Тюменской области позитивно скажется на отношениях с федеральным центром Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Тюменской области обеспечили рекордную явку на выборы президента-2024. На 18:00 в регионе проголосовало 82,7% избирателей. (Больше на 3% чем в 2018) А по данным источников агентства, к концу дня явка приблизилась к 85%. По итогам выборов президента-2024 Тюменская область заняла почетное третье место в УрФО по показателю явки. С небольшим отрывом Тюмень обошла Югра (84,5%). На первом месте традиционно оказался Ямал (92,5%). Как показатель явки повлияет на отношение местных элита с Кремлем и развитие региона в целом — читайте в материале URA.RU. Механизмы мобилизации успешно применяются в Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Результат превзошел все ожидания. Председатель облизбиркома Игорь Халин рассчитывал на 80% явки. Кремль ставил задачу 83%. Использование властями различных мобилизационных механизмов, сознательность жителей региона и внешнеполитические события — вот совокупность факторов, которые позволили перевыполнить планы. «Механизмы мобилизации очень неплохо применяются в регионе. Это и различные схемы, связанные с викторинами и розыгрышами, это и корпоративная мобилизация. Существенную роль играет и то, что граждане осознали важность выборов. Сегодня это уже установленная праздничная традиция. Есть фактор внешнеполитического давления, который мотивирует людей отреагировать», — сообщил в беседе с URA.RU генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Кроме использования массы механизмов мобилизации, региональные власти поспособствовали выборам и кошельком: впервые за всю историю Тюменская область из собственного бюджета вложилась в организацию голосования. На это было потрачено более 200 млн рублей. Все вышеперечисленное, несомненно повлияет на отношениях региональных элит с Кремлем. Не секрет, что хороший результат по явке формирует благоприятное восприятие региона на федеральном уровне. Упрощается коммуникация, упрощается формирование программ и проектов, требующих федеральных вложений. Регион с хорошей явкой оказывается в приоритете при распределении финансирования. Для Тюменской области, которая регулярно реализует масштабные мегапроекты (например, Межвузовский кампус мирового уровня) это крайне важно. «Высокая явка свидетельствует об эффективной работе элит, а значит особых претензий к ней не будет. При рассмотрении крупных программ будет позитивное отношение. Давление федерального центра будет минимальным, а проекты и программы масштабнее. А значит, и уровень социальной напряженности в регионе — ниже», — считает политолог Дмитрий Орлов. Явка отразится и на управленческой команде Тюменской области. Результат в очередной раз доказал эффективность губернатора Александра Моора и его команды. Их работа на этих выборах была высоко оценена на федеральном уровне. Аутсайдером по явке стала областная столица. В Тюмени проголосовало всего порядка 70% избирателей (данные на 18:00, 17 марта). Сравнительно с другими муниципалитетами это — достаточно низкий показатель. Однако в политическом бомонде региона ситуацию оценивают как стабильную. Низкая явка характеризует почти все областные центры с высокой долей образованного класса. Источники, близкие к политэлитам региона уверяют, что на позициях мэра Руслана Кухарука этот результат никак не отразится. Низкая явка в Тюмени не повлияет на политический вес мэра Руслана Кухарука Фото: Владимир Андреев © URA.RU Окончательные итоги выборов президента в Тюменской области будут подведены 18 марта. О том, как распределились голоса, сообщит председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Тюменской области обеспечили рекордную явку на выборы президента-2024. На 18:00 в регионе проголосовало 82,7% избирателей. (Больше на 3% чем в 2018) А по данным источников агентства, к концу дня явка приблизилась к 85%. По итогам выборов президента-2024 Тюменская область заняла почетное третье место в УрФО по показателю явки. С небольшим отрывом Тюмень обошла Югра (84,5%). На первом месте традиционно оказался Ямал (92,5%). Как показатель явки повлияет на отношение местных элита с Кремлем и развитие региона в целом — читайте в материале URA.RU. Результат превзошел все ожидания. Председатель облизбиркома Игорь Халин рассчитывал на 80% явки. Кремль ставил задачу 83%. Использование властями различных мобилизационных механизмов, сознательность жителей региона и внешнеполитические события — вот совокупность факторов, которые позволили перевыполнить планы. «Механизмы мобилизации очень неплохо применяются в регионе. Это и различные схемы, связанные с викторинами и розыгрышами, это и корпоративная мобилизация. Существенную роль играет и то, что граждане осознали важность выборов. Сегодня это уже установленная праздничная традиция. Есть фактор внешнеполитического давления, который мотивирует людей отреагировать», — сообщил в беседе с URA.RU генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Все вышеперечисленное, несомненно повлияет на отношениях региональных элит с Кремлем. Не секрет, что хороший результат по явке формирует благоприятное восприятие региона на федеральном уровне. Упрощается коммуникация, упрощается формирование программ и проектов, требующих федеральных вложений. Регион с хорошей явкой оказывается в приоритете при распределении финансирования. Для Тюменской области, которая регулярно реализует масштабные мегапроекты (например, Межвузовский кампус мирового уровня) это крайне важно. «Высокая явка свидетельствует об эффективной работе элит, а значит особых претензий к ней не будет. При рассмотрении крупных программ будет позитивное отношение. Давление федерального центра будет минимальным, а проекты и программы масштабнее. А значит, и уровень социальной напряженности в регионе — ниже», — считает политолог Дмитрий Орлов. Аутсайдером по явке стала областная столица. В Тюмени проголосовало всего порядка 70% избирателей (данные на 18:00, 17 марта). Сравнительно с другими муниципалитетами это — достаточно низкий показатель. Однако в политическом бомонде региона ситуацию оценивают как стабильную. Низкая явка характеризует почти все областные центры с высокой долей образованного класса. Источники, близкие к политэлитам региона уверяют, что на позициях мэра Руслана Кухарука этот результат никак не отразится. Окончательные итоги выборов президента в Тюменской области будут подведены 18 марта. О том, как распределились голоса, сообщит председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.