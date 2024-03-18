Происшествия Управляющая компания оплатит похороны пермячки, которая погибла от падения льда 19 марта 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + Дата похорон пока неизвестна Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управляющая компания «ООО ЖПЭТ» оплатит похороны 36-летней пермячки, которая погибла после падения на нее снежно-ледяной глыбы. Об этом URA.RU рассказала одна из подруг скончавшейся. «Мы вчера звонили в управляющую компанию, они не шли на контакт. Сегодня съездили туда и нам сказали, что оплату похорон компания возьмет на себя», — поделилась подруга погибшей пермячки. Когда именно состоится прощание пока неизвестно. Трагический случай произошел в Березниках 18 марта. На 36-летнюю местную жительницу упала снежно-ледяная глыба. Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь пермячке. У нее осталась 11-летняя дочь и брат, имеющий определенные проблемы со здоровьем. Сразу после случившегося в краевом СУ СК было возбуждено уголовное дело, также к проверке подключились сотрудники прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Управляющая компания «ООО ЖПЭТ» оплатит похороны 36-летней пермячки, которая погибла после падения на нее снежно-ледяной глыбы. Об этом URA.RU рассказала одна из подруг скончавшейся. «Мы вчера звонили в управляющую компанию, они не шли на контакт. Сегодня съездили туда и нам сказали, что оплату похорон компания возьмет на себя», — поделилась подруга погибшей пермячки. Когда именно состоится прощание пока неизвестно. Трагический случай произошел в Березниках 18 марта. На 36-летнюю местную жительницу упала снежно-ледяная глыба. Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь пермячке. У нее осталась 11-летняя дочь и брат, имеющий определенные проблемы со здоровьем. Сразу после случившегося в краевом СУ СК было возбуждено уголовное дело, также к проверке подключились сотрудники прокуратуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям