18 марта 2024

Управляющая компания оплатит похороны пермячки, которая погибла от падения льда

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище и похороны. Тюмень, венок, могилы, похороны, кладбище
Дата похорон пока неизвестна Фото:

Управляющая компания «ООО ЖПЭТ» оплатит похороны 36-летней пермячки, которая погибла после падения на нее снежно-ледяной глыбы. Об этом URA.RU рассказала одна из подруг скончавшейся.

«Мы вчера звонили в управляющую компанию, они не шли на контакт. Сегодня съездили туда и нам сказали, что оплату похорон компания возьмет на себя», — поделилась подруга погибшей пермячки. Когда именно состоится прощание пока неизвестно.

Трагический случай произошел в Березниках 18 марта. На 36-летнюю местную жительницу упала снежно-ледяная глыба. Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь пермячке. У нее осталась 11-летняя дочь и брат, имеющий определенные проблемы со здоровьем. Сразу после случившегося в краевом СУ СК было возбуждено уголовное дело, также к проверке подключились сотрудники прокуратуры.

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Управляющая компания «ООО ЖПЭТ» оплатит похороны 36-летней пермячки, которая погибла после падения на нее снежно-ледяной глыбы. Об этом URA.RU рассказала одна из подруг скончавшейся. «Мы вчера звонили в управляющую компанию, они не шли на контакт. Сегодня съездили туда и нам сказали, что оплату похорон компания возьмет на себя», — поделилась подруга погибшей пермячки. Когда именно состоится прощание пока неизвестно. Трагический случай произошел в Березниках 18 марта. На 36-летнюю местную жительницу упала снежно-ледяная глыба. Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь пермячке. У нее осталась 11-летняя дочь и брат, имеющий определенные проблемы со здоровьем. Сразу после случившегося в краевом СУ СК было возбуждено уголовное дело, также к проверке подключились сотрудники прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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