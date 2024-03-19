Власти ЯНАО заплатят премии молодым профессионалам

На Ямале стартовал молодежный чемпионат по профмастерству
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На Ямале пройдут соревнования среди школьников и студентов Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе на территории шести колледжей с 19 по 29 марта пройдет чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«На Ямале стартовали региональные этапы двух чемпионатов профмастерства. В соревнованиях примут участие 306 студентов и 60 школьников. Ребята должны продемонстрировать знания по 58 компетенциям, которые востребованы в регионе. За каждым участником закреплен эксперт-наставник, оценивающий их работу», — говорится в сообщении.

Победители регионального этапа «Профессионалы» и их наставники получат премии от региона в размере 30 тысяч рублей. По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова обладатели золотой медали отборочного и финального этапов всероссийского чемпионата получат 300 тысяч рублей, серебряной — 250, бронзовой — 150. Такие же премии предусмотрены для наставников.

Победитель всероссийского этапа чемпионата 2023 года Сергей Парусимов встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи студент из Ноябрьска предложил покрасить автомобиль из кремлевского гаража.

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В Ямало-Ненецком автономном округе на территории шести колледжей с 19 по 29 марта пройдет чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «На Ямале стартовали региональные этапы двух чемпионатов профмастерства. В соревнованиях примут участие 306 студентов и 60 школьников. Ребята должны продемонстрировать знания по 58 компетенциям, которые востребованы в регионе. За каждым участником закреплен эксперт-наставник, оценивающий их работу», — говорится в сообщении. Победители регионального этапа «Профессионалы» и их наставники получат премии от региона в размере 30 тысяч рублей. По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова обладатели золотой медали отборочного и финального этапов всероссийского чемпионата получат 300 тысяч рублей, серебряной — 250, бронзовой — 150. Такие же премии предусмотрены для наставников. Победитель всероссийского этапа чемпионата 2023 года Сергей Парусимов встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи студент из Ноябрьска предложил покрасить автомобиль из кремлевского гаража.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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