Власти ЯНАО заплатят премии молодым профессионалам

На Ямале стартовал молодежный чемпионат по профмастерству

19 марта 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

На Ямале пройдут соревнования среди школьников и студентов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе на территории шести колледжей с 19 по 29 марта пройдет чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «На Ямале стартовали региональные этапы двух чемпионатов профмастерства. В соревнованиях примут участие 306 студентов и 60 школьников. Ребята должны продемонстрировать знания по 58 компетенциям, которые востребованы в регионе. За каждым участником закреплен эксперт-наставник, оценивающий их работу», — говорится в сообщении. Победители регионального этапа «Профессионалы» и их наставники получат премии от региона в размере 30 тысяч рублей. По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова обладатели золотой медали отборочного и финального этапов всероссийского чемпионата получат 300 тысяч рублей, серебряной — 250, бронзовой — 150. Такие же премии предусмотрены для наставников. Победитель всероссийского этапа чемпионата 2023 года Сергей Парусимов встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи студент из Ноябрьска предложил покрасить автомобиль из кремлевского гаража. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе на территории шести колледжей с 19 по 29 марта пройдет чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «На Ямале стартовали региональные этапы двух чемпионатов профмастерства. В соревнованиях примут участие 306 студентов и 60 школьников. Ребята должны продемонстрировать знания по 58 компетенциям, которые востребованы в регионе. За каждым участником закреплен эксперт-наставник, оценивающий их работу», — говорится в сообщении. Победители регионального этапа «Профессионалы» и их наставники получат премии от региона в размере 30 тысяч рублей. По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова обладатели золотой медали отборочного и финального этапов всероссийского чемпионата получат 300 тысяч рублей, серебряной — 250, бронзовой — 150. Такие же премии предусмотрены для наставников. Победитель всероссийского этапа чемпионата 2023 года Сергей Парусимов встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи студент из Ноябрьска предложил покрасить автомобиль из кремлевского гаража.