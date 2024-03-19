В ЯНАО за поножовщину на вокзале осужден местный житель

Житель Нового Уренгоя получил 10 месяцев колонии за поножовщину на вокзале

19 марта 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Суд назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новоуренгойский горсуд приговорил к 10 месяцам лишения свободы 28-летнего жителя газовой столицы Ямала. Фигурант уголовного дела обвинялся в нанесении двух ударов ножом пострадавшему, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Инцидент произошел на привокзальной площади. «Новоуренгойским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое местный житель поссорился с ранее незнакомым мужчиной на привокзальной площади и ударил его два раза ножом. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред, а агрессору грозит срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новоуренгойский горсуд приговорил к 10 месяцам лишения свободы 28-летнего жителя газовой столицы Ямала. Фигурант уголовного дела обвинялся в нанесении двух ударов ножом пострадавшему, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Инцидент произошел на привокзальной площади. «Новоуренгойским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое местный житель поссорился с ранее незнакомым мужчиной на привокзальной площади и ударил его два раза ножом. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред, а агрессору грозит срок.