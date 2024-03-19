В ЯНАО за поножовщину на вокзале осужден местный житель

Житель Нового Уренгоя получил 10 месяцев колонии за поножовщину на вокзале
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы Фото:

Новоуренгойский горсуд приговорил к 10 месяцам лишения свободы 28-летнего жителя газовой столицы Ямала. Фигурант уголовного дела обвинялся в нанесении двух ударов ножом пострадавшему, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Инцидент произошел на привокзальной площади.

«Новоуренгойским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое местный житель поссорился с ранее незнакомым мужчиной на привокзальной площади и ударил его два раза ножом. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред, а агрессору грозит срок.

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Новоуренгойский горсуд приговорил к 10 месяцам лишения свободы 28-летнего жителя газовой столицы Ямала. Фигурант уголовного дела обвинялся в нанесении двух ударов ножом пострадавшему, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Инцидент произошел на привокзальной площади. «Новоуренгойским городским судом Ямало-Ненецкого автономного округа вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое местный житель поссорился с ранее незнакомым мужчиной на привокзальной площади и ударил его два раза ножом. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред, а агрессору грозит срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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