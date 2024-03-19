Турчак рассказал о вкладе «Единой России» в победу Путина на выборах

Турчак: свыше 40% голосов на выборах были вкладом «Единой России»

19 марта 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

По словам Турчака, на выборах была достигнута историческая явка в 77% Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году «Единая Россия» внесла весомый вклад в победу Владимира Путина на президентских выборах. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, 40% голосов за действующего президента отдали сторонники ЕР. «В достижении победы нашего президента не могу не отметить весомый вклад „Единой России“. На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки… не менее 30 миллионов наших избирателей. Задача выполнена. От общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад „Единой России“ составляет 41%», — передает сайт « Единой России» слова Турчака. Он добавил, что на выборах явка партийных сторонников составила 31,2 млн человек. По его словам, был достигнут исторический результат по явке, составляющий 77%. Количество голосов, отданных за кандидатуру Путина, говорит о большом доверии россиян к нему. В частности, за самовыдвиженца проголосовали 76 млн человек, сообщил Турчак. Такие результаты были достигнуты, несмотря на давление и попытки сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны. Кроме того, Турчак напомнил, что ЕР активно принимала участие в сборе подписей за выдвижение Путина. Из 3,5 миллиона подписей два миллиона были собраны единороссами. Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков рассказал, что в Курганской области 77,23% избирателей приняли участие в выборах. «Это наивысший результат за всю историю выборов президента в регионе. Его причина — в понимании той ситуации, когда Россия отстаивает в вооруженной и политической борьбе свой суверенитет и должна быть крепкой, как монолит», — заявил он. По словам Ильтякова, результат достигнут под руководством губернатора региона Вадима Шумкова, в том числе, работой партийной команды: секретарей местных и первичных отделений партии, депутатов фракции «Единая Россия» всех уровней, активистов партии всех возрастов. «Мы активно голосовали все три дня, участвовали в акции „На выборы всей семьей“ и победили! Самое главное — высказано доверие нашему национальному лидеру. Впереди — дальнейшая работа во исполнение тех задач, которые поставил перед нашей страной президент!», — заключил он. Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Победу на них одержал кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Его результат в голосовании составил 87%. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, почти 83% россиян считают, что выборы прошли честно. Фото с участка в Челябинской области Фото: пресс-служба «Единой России» https://er.ru/ Кадр с выборов президента в ЯНАО Фото: пресс-служба «Единой России» https://er.ru/ Голосование на выборах в Курганской области Фото: пресс-служба «Единой России» https://er.ru/ Фото с избирательного участка в Тульской области Фото: пресс-служба «Единой России» https://er.ru/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» внесла весомый вклад в победу Владимира Путина на президентских выборах. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, 40% голосов за действующего президента отдали сторонники ЕР. «В достижении победы нашего президента не могу не отметить весомый вклад „Единой России“. На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки… не менее 30 миллионов наших избирателей. Задача выполнена. От общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад „Единой России“ составляет 41%», — передает сайт «Единой России» слова Турчака. Он добавил, что на выборах явка партийных сторонников составила 31,2 млн человек. По его словам, был достигнут исторический результат по явке, составляющий 77%. Количество голосов, отданных за кандидатуру Путина, говорит о большом доверии россиян к нему. В частности, за самовыдвиженца проголосовали 76 млн человек, сообщил Турчак. Такие результаты были достигнуты, несмотря на давление и попытки сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны. Кроме того, Турчак напомнил, что ЕР активно принимала участие в сборе подписей за выдвижение Путина. Из 3,5 миллиона подписей два миллиона были собраны единороссами. Секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков рассказал, что в Курганской области 77,23% избирателей приняли участие в выборах. «Это наивысший результат за всю историю выборов президента в регионе. Его причина — в понимании той ситуации, когда Россия отстаивает в вооруженной и политической борьбе свой суверенитет и должна быть крепкой, как монолит», — заявил он. По словам Ильтякова, результат достигнут под руководством губернатора региона Вадима Шумкова, в том числе, работой партийной команды: секретарей местных и первичных отделений партии, депутатов фракции «Единая Россия» всех уровней, активистов партии всех возрастов. «Мы активно голосовали все три дня, участвовали в акции „На выборы всей семьей“ и победили! Самое главное — высказано доверие нашему национальному лидеру. Впереди — дальнейшая работа во исполнение тех задач, которые поставил перед нашей страной президент!», — заключил он. Президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Победу на них одержал кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Его результат в голосовании составил 87%. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, почти 83% россиян считают, что выборы прошли честно.