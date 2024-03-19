19 марта 2024

Якубович пока не знает, как объявит свердловчанам итоги викторины «Опорный край»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие выставки "Спасители" в Ельцин Центре. Екатеринбург, якубович леонид
Пока у легендарного ведущего нет информации о предстоящем шоу Фото:

Ведущий Леонид Якубович пока не знает, в какой форме ему предстоит подвести итоги свердловской викторины «Опорный край». В этом он признался URA.RU.

«Да, верно, буду вести розыгрыш. Я ничего вам не могу сказать кроме того, что пока информации о лотерее у меня нет», — ответил Якубович на вопрос, в какой форме состоится финал викторины 12 апреля.

Викторина «Опорный край» проходила в регионе с 15 по 16 марта. В ней могли принять участие все свердловчане, достигшие совершеннолетия. Всем желающим на специальных пунктах выдавали медаль, инструкцию с вопросами об истории края и карточку с уникальным кодом, который было необходимо отправить по указанному номеру. URA.RU подробно писало, какие будут разыграны подарки, как их забирать и как проверить, есть ли ваш номер среди претендентов.

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Ведущий Леонид Якубович пока не знает, в какой форме ему предстоит подвести итоги свердловской викторины «Опорный край». В этом он признался URA.RU. «Да, верно, буду вести розыгрыш. Я ничего вам не могу сказать кроме того, что пока информации о лотерее у меня нет», — ответил Якубович на вопрос, в какой форме состоится финал викторины 12 апреля. Викторина «Опорный край» проходила в регионе с 15 по 16 марта. В ней могли принять участие все свердловчане, достигшие совершеннолетия. Всем желающим на специальных пунктах выдавали медаль, инструкцию с вопросами об истории края и карточку с уникальным кодом, который было необходимо отправить по указанному номеру. URA.RU подробно писало, какие будут разыграны подарки, как их забирать и как проверить, есть ли ваш номер среди претендентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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