Якубович пока не знает, как объявит свердловчанам итоги викторины «Опорный край»

20 марта 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Пока у легендарного ведущего нет информации о предстоящем шоу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ведущий Леонид Якубович пока не знает, в какой форме ему предстоит подвести итоги свердловской викторины «Опорный край». В этом он признался URA.RU. «Да, верно, буду вести розыгрыш. Я ничего вам не могу сказать кроме того, что пока информации о лотерее у меня нет», — ответил Якубович на вопрос, в какой форме состоится финал викторины 12 апреля. Викторина «Опорный край» проходила в регионе с 15 по 16 марта. В ней могли принять участие все свердловчане, достигшие совершеннолетия. Всем желающим на специальных пунктах выдавали медаль, инструкцию с вопросами об истории края и карточку с уникальным кодом, который было необходимо отправить по указанному номеру. URA.RU подробно писало, какие будут разыграны подарки, как их забирать и как проверить, есть ли ваш номер среди претендентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ведущий Леонид Якубович пока не знает, в какой форме ему предстоит подвести итоги свердловской викторины «Опорный край». В этом он признался URA.RU. «Да, верно, буду вести розыгрыш. Я ничего вам не могу сказать кроме того, что пока информации о лотерее у меня нет», — ответил Якубович на вопрос, в какой форме состоится финал викторины 12 апреля. Викторина «Опорный край» проходила в регионе с 15 по 16 марта. В ней могли принять участие все свердловчане, достигшие совершеннолетия. Всем желающим на специальных пунктах выдавали медаль, инструкцию с вопросами об истории края и карточку с уникальным кодом, который было необходимо отправить по указанному номеру. URA.RU подробно писало, какие будут разыграны подарки, как их забирать и как проверить, есть ли ваш номер среди претендентов.