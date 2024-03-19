Десятки курганцев не получили призы викторины «Весна в семью пришла»

20 марта 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Власти ищут десятки курганцев, победивших в викторине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области не вручены подарки десяткам победителей викторины «Весна в семью пришла». Власти просят найтись победителей, чтобы успеть вручить выигранные подарки в последний день их выдачи. Об этом сообщили в администрации города Шадринска (Курганская область). «Сегодня последний день выдачи подарков победителям викторины „Великие имена России. Курганская область“. <…> Шадринцы пока не забрали 56 подарков, до 10 человек не смогли дозвониться», — информирует паблик мэрии Шадринска в соцсети «ВКонтакте». Викторина проводилась во время прошедших выборов президента России. Победителей просят отозваться — прийти в администрацию или позвонить по телефону. Шадринцев просят проверить номера своих талонов на сайте проверки победителей викторины. Если номер оказался выигрышным, то с ним и паспортом необходимо прийти за подарками в администрацию города. Ранее URA.RU сообщало, что победившим в викторине курганцам отсылают смс-сообщения на указанный при участии номер телефона. Организаторы утверждали, что будут добиваться, чтобы все подарки дошли до победителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области не вручены подарки десяткам победителей викторины «Весна в семью пришла». Власти просят найтись победителей, чтобы успеть вручить выигранные подарки в последний день их выдачи. Об этом сообщили в администрации города Шадринска (Курганская область). «Сегодня последний день выдачи подарков победителям викторины „Великие имена России. Курганская область“. <…> Шадринцы пока не забрали 56 подарков, до 10 человек не смогли дозвониться», — информирует паблик мэрии Шадринска в соцсети «ВКонтакте». Викторина проводилась во время прошедших выборов президента России. Победителей просят отозваться — прийти в администрацию или позвонить по телефону. Шадринцев просят проверить номера своих талонов на сайте проверки победителей викторины. Если номер оказался выигрышным, то с ним и паспортом необходимо прийти за подарками в администрацию города. Ранее URA.RU сообщало, что победившим в викторине курганцам отсылают смс-сообщения на указанный при участии номер телефона. Организаторы утверждали, что будут добиваться, чтобы все подарки дошли до победителей.