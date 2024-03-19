19 марта 2024

Десятки курганцев не получили призы викторины «Весна в семью пришла»

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган, голосование, выборы 2024
Власти ищут десятки курганцев, победивших в викторине Фото:

В Курганской области не вручены подарки десяткам победителей викторины «Весна в семью пришла». Власти просят найтись победителей, чтобы успеть вручить выигранные подарки в последний день их выдачи. Об этом сообщили в администрации города Шадринска (Курганская область).

«Сегодня последний день выдачи подарков победителям викторины „Великие имена России. Курганская область“. <…> Шадринцы пока не забрали 56 подарков, до 10 человек не смогли дозвониться», — информирует паблик мэрии Шадринска в соцсети «ВКонтакте». Викторина проводилась во время прошедших выборов президента России. Победителей просят отозваться — прийти в администрацию или позвонить по телефону.

Шадринцев просят проверить номера своих талонов на сайте проверки победителей викторины. Если номер оказался выигрышным, то с ним и паспортом необходимо прийти за подарками в администрацию города.

Ранее URA.RU сообщало, что победившим в викторине курганцам отсылают смс-сообщения на указанный при участии номер телефона. Организаторы утверждали, что будут добиваться, чтобы все подарки дошли до победителей.

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В Курганской области не вручены подарки десяткам победителей викторины «Весна в семью пришла». Власти просят найтись победителей, чтобы успеть вручить выигранные подарки в последний день их выдачи. Об этом сообщили в администрации города Шадринска (Курганская область). «Сегодня последний день выдачи подарков победителям викторины „Великие имена России. Курганская область“. <…> Шадринцы пока не забрали 56 подарков, до 10 человек не смогли дозвониться», — информирует паблик мэрии Шадринска в соцсети «ВКонтакте». Викторина проводилась во время прошедших выборов президента России. Победителей просят отозваться — прийти в администрацию или позвонить по телефону. Шадринцев просят проверить номера своих талонов на сайте проверки победителей викторины. Если номер оказался выигрышным, то с ним и паспортом необходимо прийти за подарками в администрацию города. Ранее URA.RU сообщало, что победившим в викторине курганцам отсылают смс-сообщения на указанный при участии номер телефона. Организаторы утверждали, что будут добиваться, чтобы все подарки дошли до победителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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