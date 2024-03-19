Оправданный за взятки экс-директор дептранса ЯНАО попал под новый суд

Прокуратура ЯНАО просит суд пересмотреть приговор экс-директору дептранса

20 марта 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Прокуратура обратилась в суд с кассацией, пересмотреть оправдательный приговор Першикова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Прокуратура ЯНАО добивается отмены оправдательного приговора в отношении экс-директора окружного департамента транспорта и дорожного строительства Максима Першикова. Кассационная жалоба зарегистрирована в картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. «Кассационная жалоба прокуратуры ЯНАО в отношении Максима Першикова поступила в Седьмой кассационный суд 14 марта. Она направлена на обжалование приговора или иного судебного решения по существу дела», — следует из карточки, размещенной в картотеке Седьмого кассационного суда. Першиков был задержан по подозрению в получении взятки в размере трех миллионов рублей в конце лета 2021 года. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного СУ СКР, после чего, дело было передано в суд Салехарда, который в 2023 году оправдал экс-чиновника. Суд ЯНАО оставил в силе решение суда первой инстанции. C подробностями уголовного и судебного процесса можно ознакомиться в материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура ЯНАО добивается отмены оправдательного приговора в отношении экс-директора окружного департамента транспорта и дорожного строительства Максима Першикова. Кассационная жалоба зарегистрирована в картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. «Кассационная жалоба прокуратуры ЯНАО в отношении Максима Першикова поступила в Седьмой кассационный суд 14 марта. Она направлена на обжалование приговора или иного судебного решения по существу дела», — следует из карточки, размещенной в картотеке Седьмого кассационного суда. Першиков был задержан по подозрению в получении взятки в размере трех миллионов рублей в конце лета 2021 года. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного СУ СКР, после чего, дело было передано в суд Салехарда, который в 2023 году оправдал экс-чиновника. Суд ЯНАО оставил в силе решение суда первой инстанции. C подробностями уголовного и судебного процесса можно ознакомиться в материале агентства.