19 марта 2024

Оправданный за взятки экс-директор дептранса ЯНАО попал под новый суд

Прокуратура ЯНАО просит суд пересмотреть приговор экс-директору дептранса
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению ареста экс замгубернатора Ванюкова Романа. Курган, судебное заседание, судья, суд, триколор
Прокуратура обратилась в суд с кассацией, пересмотреть оправдательный приговор Першикова Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

Прокуратура ЯНАО добивается отмены оправдательного приговора в отношении экс-директора окружного департамента транспорта и дорожного строительства Максима Першикова. Кассационная жалоба зарегистрирована в картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

«Кассационная жалоба прокуратуры ЯНАО в отношении Максима Першикова поступила в Седьмой кассационный суд 14 марта. Она направлена на обжалование приговора или иного судебного решения по существу дела», — следует из карточки, размещенной в картотеке Седьмого кассационного суда.

Першиков был задержан по подозрению в получении взятки в размере трех миллионов рублей в конце лета 2021 года. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного СУ СКР, после чего, дело было передано в суд Салехарда, который в 2023 году оправдал экс-чиновника. Суд ЯНАО оставил в силе решение суда первой инстанции. C подробностями уголовного и судебного процесса можно ознакомиться в материале агентства.

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Прокуратура ЯНАО добивается отмены оправдательного приговора в отношении экс-директора окружного департамента транспорта и дорожного строительства Максима Першикова. Кассационная жалоба зарегистрирована в картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. «Кассационная жалоба прокуратуры ЯНАО в отношении Максима Першикова поступила в Седьмой кассационный суд 14 марта. Она направлена на обжалование приговора или иного судебного решения по существу дела», — следует из карточки, размещенной в картотеке Седьмого кассационного суда. Першиков был задержан по подозрению в получении взятки в размере трех миллионов рублей в конце лета 2021 года. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного СУ СКР, после чего, дело было передано в суд Салехарда, который в 2023 году оправдал экс-чиновника. Суд ЯНАО оставил в силе решение суда первой инстанции. C подробностями уголовного и судебного процесса можно ознакомиться в материале агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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